12°
Aydın'daki vahşette yeni gelişme! 2 aylık eşinin boğazını keserek katletmişti: Serbest bırakıldı

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 2 aylık eşinin boğazını keserek öldüren Mustafa A. akli dengesinin yerinde olmadığı' kararıyla serbest bırakılmıştı. Gelen tepkilerin ardından tutuklanan Mustafa A. bir buçuk ay sonra yeniden serbest bırakıldı.

Aydın'daki vahşette yeni gelişme! 2 aylık eşinin boğazını keserek katletmişti: Serbest bırakıldı
Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi'nde 3 yıl önce dehşet yaşandı. 32 yaşındaki Necla A., 2 ay önce evlendiği 33 yaşındaki Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek katledildi. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen Mustafa A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'daki vahşette yeni gelişme! 2 aylık eşinin boğazını keserek katletmişti: Serbest bırakıldı

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL RAPORU

Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi karara itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İnfaz Hakimliği tarafından Mustafa A. hakkında tahliye kararı kaldırıldı.

Aydın'daki vahşette yeni gelişme! 2 aylık eşinin boğazını keserek katletmişti: Serbest bırakıldı

YENİDEN SERBEST BIRAKILDI

Mustafa A. yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.

