Aydın'daki vahşette yeni gelişme! 2 aylık eşinin boğazını keserek katletmişti: Serbest bırakıldı

Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi'nde 3 yıl önce dehşet yaşandı. 32 yaşındaki Necla A., 2 ay önce evlendiği 33 yaşındaki Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek katledildi. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen Mustafa A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL RAPORU

Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında 'akli dengesinin yerinde olmadığı' yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi. Alınan kararın ardından Necla A.'nın ailesi karara itiraz etti. Yapılan itirazın kabul edilmesinin ardından İzmir İnfaz Hakimliği tarafından Mustafa A. hakkında tahliye kararı kaldırıldı.

YENİDEN SERBEST BIRAKILDI

Mustafa A. yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak yüksek güvenlikli hastaneye sevk edildi. Yaklaşık bir buçuk aydır Kocaeli'nde tedavi gördüğü öğrenilen Mustafa A.'nın, yeniden serbest bırakıldığı öğrenildi.