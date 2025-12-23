Hülya Avşar kaza yaptı! Otomobilin son anda denize uçması engellendi

Aynı Yağmurun Altında dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Hülya Avşar kaza geçirdi. Ölümün eşiğinden dönen Hülya Avşar'ın fren yerine gaza bastığı öğrenildi.

HÜLYA AVŞAR KAZA YAPTI

Hülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.

Hülya Avşar, fren yerine kaza bastı. Duvarın arkasında deniz vardı. Ölümün eşiğinden dönen Avşar, son anda otomobilin denize uçmasını engelledi. Hülya Avşar'ın 10 milyon TL değerindeki aracı da kullanılamaz hale geldi.

HÜLYA AVŞAR BAŞÖRTÜLÜ KARELERİYLE BEĞENİ TOPLADI

Hülya Avşar'ın önceki gün ise yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın prova çekimlerine katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar setlere iddialı bir rolle dönüş yaptı. Avşar, Aynı Yağmur Altında dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Londra sahneleriyle başlayan dizinin 23 Aralık’ta başlayacak İstanbul çekimleri öncesi Hülya Avşar, provalara katıldı.

