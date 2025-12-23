Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Hülya Avşar kaza yaptı! Otomobilin son anda denize uçması engellendi

Yeni dizisi için hazırlıklara başlayan Hülya Avşar, Hülya Avşar, Tarabya Sahili'nde otomobiliyle kaza yaptı. Avşar'ın fren yerine gaza batığı ortaya çıktı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Hülya Avşar kaza yaptı! Otomobilin son anda denize uçması engellendi
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
23.12.2025
saat ikonu 09:17
|
GÜNCELLEME:
23.12.2025
saat ikonu 09:29

Aynı Yağmurun Altında dizisi için kamera karşısına geçmeye hazırlanan geçirdi. Ölümün eşiğinden dönen Hülya Avşar'ın fren yerine gaza bastığı öğrenildi.

HÜLYA AVŞAR KAZA YAPTI

Hülya Avşar, 10 Ekim'de kutladığı 62'nci yaş gününde kendisine hediye olarak aldığı 10 milyon TL değerindeki otomobiliyle Tarabya Sahili'nde kaza yaptı.

Hülya Avşar kaza yaptı! Otomobilin son anda denize uçması engellendi

Hülya Avşar, fren yerine kaza bastı. Duvarın arkasında deniz vardı. Ölümün eşiğinden dönen Avşar, son anda otomobilin denize uçmasını engelledi. Hülya Avşar'ın 10 milyon TL değerindeki aracı da kullanılamaz hale geldi.

Hülya Avşar kaza yaptı! Otomobilin son anda denize uçması engellendi

HÜLYA AVŞAR BAŞÖRTÜLÜ KARELERİYLE BEĞENİ TOPLADI

Hülya Avşar'ın önceki gün ise yeni dizisi Aynı Yağmur Altında'nın prova çekimlerine katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Avşar setlere iddialı bir rolle dönüş yaptı. Avşar, Aynı Yağmur Altında dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Londra sahneleriyle başlayan dizinin 23 Aralık’ta başlayacak İstanbul çekimleri öncesi Hülya Avşar, provalara katıldı.

Hülya Avşar kaza yaptı! Otomobilin son anda denize uçması engellendi

Sıkça Sorulan Sorular

Hülya Avşar kaç yaşında?
0 Ekim 1963 Edremit doğumlu Hülya Avşar, Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi (1983) fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. 1983 yılı Avşar'ın yaşamında dönüm noktasıydı. Fikret Hakan ve Salih Güney ile başrolü paylaştığı Haram filmi ile oyunculuk kariyerine gerçek anlamda başladı.
ETİKETLER
#Otomobil
#kaza
#hülya avşar
#Tarabya
#Ölüm Tehlikesi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.