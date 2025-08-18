Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
29°
 Selahattin Demirel

Gaziantep FK Teknik Direktör İsmet Taşdemir ile yolları ayırdı! Yeni hoca için bomba isim

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör İsmet Taşdemir ile yollarını ayırdı. Gaziantep ekibinde, yeni teknik direktörün Burak Yılmaz olması bekleniyor.

Trendyol ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, İsmet Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarına ayrıldığını açıkladı. Ligde ilk 2 hafta Galatasaray ve Konyaspor 3-0’lık skorlarla mağlup olan Gaziantep ekibinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik direktörlük görevi yapan İsmet Taşdemir ile yollarımız karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Görev süresi boyunca özveriyle çalışan İsmet Taşdemir ve değerli ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

BURAK YILMAZ İDDİASI

İsmet Taşdemir ile yollarını ayıran Gaziantep Futbol Kulübü’nde yeni teknik direktörün olması bekleniyor. Kırmızı-siyahların genç teknik adamla prensipte anlaştığı ve resmi açıklamanın kısa sürede yapılması beklendiği öğrenildi.

#süper lig
#teknik direktör
#gaziantep fk
#burak yılmaz
#İsmet Taşdemir
#Spor
