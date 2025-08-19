Menü Kapat
TGRT Haber
Fenerbahçe'de Edson Alvarez bombası patlıyor! Anlaşma imzaya kaldı

Fenerbahçe, West Ham United forması giyen Edson Alvarez transferinde sürpriz bir hamleyle sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, kiralama bedeliyle birlikte Meksikalı yıldızın maaşını da üstlenmeyi kabul etti.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez bombası patlıyor! Anlaşma imzaya kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
19.08.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
19.08.2025
saat ikonu 09:11

, orta sahasını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Edson Alvarez transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, , Meksikalı ön liberonun kiralama bedeliyle birlikte maaşının tamamının ödenmesini şart koştu. Sarı-lacivertli yönetimin bu talebi kabul etmesiyle süreç hızlandı.

Fenerbahçe'de Edson Alvarez bombası patlıyor! Anlaşma imzaya kaldı

OPSİYON İÇİN SON PAZARLIK

Transferde artık geriye sadece satın alma opsiyonu kaldı. Fenerbahçe ile West Ham arasında bu konuda son görüşmeler sürüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ise süreci yakından takip ediyor. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Alvarez'in Türkiye'ye yerleşme hazırlığı içinde olduğu da belirtiliyor.

Fenerbahçe Benfica maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları açıklandı
Edson Alvarez kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Mourinho istedi Fenerbahçe düğmeye bastı
