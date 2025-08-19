Fenerbahçe'de Edson Alvarez bombası patlıyor! Anlaşma imzaya kaldı

Fenerbahçe, orta sahasını güçlendirmek için uzun süredir gündeminde yer alan Edson Alvarez transferinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, West Ham United, Meksikalı ön liberonun kiralama bedeliyle birlikte maaşının tamamının ödenmesini şart koştu. Sarı-lacivertli yönetimin bu talebi kabul etmesiyle süreç hızlandı.

OPSİYON İÇİN SON PAZARLIK

Transferde artık geriye sadece satın alma opsiyonu kaldı. Fenerbahçe ile West Ham arasında bu konuda son görüşmeler sürüyor. Anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez ise süreci yakından takip ediyor. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Alvarez'in Türkiye'ye yerleşme hazırlığı içinde olduğu da belirtiliyor.