Aktüel
Avatar
Editor
 TGRT Haber

Fenerbahçe Benfica maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları açıklandı

Fenerbahçe Benfica maç bileti satışa çıktı! Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Benfica ile yapacağı karşılaşmanın biletleri için satış programı duyuruldu. Mücadele, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Satış takvimi, öncelikli gruplar ve genel satış süreci kulüp tarafından kamuoyuna açıklandı.

Fenerbahçe Benfica maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları açıklandı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
21:57
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
21:57

, Play-Off Turu’nda ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesinde kulüp, maç biletlerinin satış programı ve fiyatlarını açıkladı.

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ BİLETİ

Fenerbahçe ile Benfica arasında oynanacak olan UEFA Play-Off Turu ilk maçı, 20 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. Mücadelenin biletleri, taraftarların yoğun ilgisiyle kısa sürede tükenmesi beklenen bir program dahilinde satışa çıkarılacak.

Fenerbahçe Benfica maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları açıklandı

Biletlerin satışı yalnızca Passolig resmi adresi üzerinden yapılacak. Satışa çıkarılan biletler transfere kapalı olacak ve yalnızca satın alan kişi tarafından kullanılabilecek. Ayrıca, karşılaşmaya 24 saat kala ve sonrasında Fenerbahçe logolu Passolig kart sahibi olmayan taraftarların alması mümkün olmayacak.

Fenerbahçe Benfica maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları açıklandı

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ BİLETİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA SATIŞA ÇIKACAK?

Biletler için ilk satış, 18 Ağustos Pazartesi günü saat 12.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelere yapıldı. Bu gruplara yalnızca 1 adet bilet alma hakkı tanınacak. Aynı gün saat 19.00 itibarıyla ise Fenerbahçe Kart sahipleri için satış başladı.

Genel satış ise 19 Ağustos Salı günü saat 11.00’de başlayacak. Böylece, tüm taraftarların maça bilet alabilmesi için resmi platform olan passo.com.tr üzerinden satış süreci tamamlanacak. Satış takvimi, kulüp tarafından net bir şekilde duyuruldu.

Fenerbahçe Benfica maç bileti satışa çıktı mı? Bilet fiyatları açıklandı

FENERBAHÇE BENFİCA MAÇ BİLETİ FİYATLARI

Fenerbahçe ile Benfica arasındaki karşılaşmada uygulanacak bilet fiyatları tribünlere göre farklılık gösteriyor. En uygun fiyatlı bilet, 950 TL bedelle Kuzey - Spor Toto Tribünü için belirlendi. Fenerium Üst ve Maraton Üst tribünlerinde fiyatlar 1.800 TL’den başlayarak 2.850 TL’ye kadar çıkıyor.

Alt tribünlerde fiyatlar daha yüksek seviyelerde yer alıyor. Fenerium Alt Avis ve Maraton Alt tribünlerinde bilet fiyatları 3.950 TL ile 6.200 TL arasında değişiyor. VIP biletlerin fiyatı ise 18.750 TL olarak açıklandı.

#Futbol
#şampiyonlar ligi
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#bilet
#benfica
#benfica
#fenerbahçe kulübü
#mac
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe
#Fenerbahçe Futbol Kulübü
#Fenerbahçe Haberleri
#Aktüel
