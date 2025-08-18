Edson Alvarez kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Mourinho istedi Fenerbahçe düğmeye bastı

Sarı lacivertliler orta sahaya takviye için Jose Mourinho’nun ısrarla istediği, Edson Alvarez ile görüşmelere başladı.

İddiaya göre Meksikalı yıldız için ilk temaslar kuruldu.

Fenerbahçe’nin yanı sıra Ajax’ın da radarına giren 26 yaşındaki Edson Alvarez, şu an seçeneklerini değerlendiriyor.

Alvarez’in transfer sürecinin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanması bekleniyor.

EDSON ALVAREZ KİMDİR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Edson Omar Álvarez Velázquez, Meksika’nın Tlalnepantla de Baz kentinde 24 Ekim 1997 tarihinde dünyaya geldi.

Çok yönlü bir futbolcu olan Edson Alvarez, sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Futbola Club América altyapısında başlayan Alvarez, 2019 yılında Ajax ile sözleşme imzaladı.

Premier Lig ekiplerinden West Ham United’a ise 2023 yazında transfer oldu.

Alvarez, takımın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro.