SON DAKİKA!
Aktüel
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Edson Alvarez kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Mourinho istedi Fenerbahçe düğmeye bastı

Fenerbahçe, West Ham United’da forma giyen Edson Alvarez için görüşmelere başladı. Transfer iddialarıyla birlikte Edson Alvarez’in kariyeri ve piyasa değeri merak konusu oldu.

Edson Alvarez kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Mourinho istedi Fenerbahçe düğmeye bastı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.08.2025
17:02
|
GÜNCELLEME:
18.08.2025
17:02

Sarı lacivertliler orta sahaya takviye için ’nun ısrarla istediği, Edson Alvarez ile görüşmelere başladı.

İddiaya göre Meksikalı yıldız için ilk temaslar kuruldu.

’nin yanı sıra ’ın da radarına giren 26 yaşındaki Edson Alvarez, şu an seçeneklerini değerlendiriyor.

Alvarez’in sürecinin önümüzdeki günlerde kesinlik kazanması bekleniyor.

Edson Alvarez kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Mourinho istedi Fenerbahçe düğmeye bastı

EDSON ALVAREZ KİMDİR PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

Edson Omar Álvarez Velázquez, Meksika’nın Tlalnepantla de Baz kentinde 24 Ekim 1997 tarihinde dünyaya geldi.

Çok yönlü bir futbolcu olan Edson Alvarez, sergilediği istikrarlı performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Edson Alvarez kaç yaşında piyasa değeri ne kadar? Mourinho istedi Fenerbahçe düğmeye bastı

Futbola Club América altyapısında başlayan Alvarez, 2019 yılında Ajax ile sözleşme imzaladı.

ekiplerinden West Ham United’a ise 2023 yazında transfer oldu.

Alvarez, takımın orta sahadaki en önemli isimlerinden biri haline geldi.

Oyuncunun piyasa değeri ise 25 milyon euro.

#transfer
#premier lig
#jose mourinho
#Fenerbahçe
#Ajax
#Edson Alvarez
#Aktüel
TGRT Haber
