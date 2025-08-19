Süper Lig'de yabancı kuralı değişiyor mu? TFF'den resmi açıklama geldi

Süper Lig’de 2025/26 sezonunun transfer dönemi devam ederken yabancı oyuncu kuralı yeniden gündeme geldi. Bazı kulüplerin mevcut uygulamanın değiştirilmesi yönünde talepte bulunmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) resmi açıklama geldi.

KULÜPLERDEN BEKLENTİ

Geçtiğimiz hafta bir araya gelen Süper Lig ekipleri, yabancı kuralının esnetilmesi için ortak görüş bildirdi. Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan, federasyona ilettikleri taleple ilgili, “Çoğunluğun bu konuda beklentisi vardı. Bir görüş belirtmiştik federasyona ama net bir cevap gelmedi, bekliyoruz. Zaten olacaksa bu hafta ya da önümüzdeki hafta olması lazım” ifadelerini kullanmıştı.

TFF’DEN NET YANIT

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün imzalanan yeni sponsorluk anlaşmasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, sezon devam ederken böyle bir değişikliğin doğru olmayacağını vurguladı.

Otyakmaz, “Bu sezon talepler geldi. 4-5 takımımızın ikişer oyuncusunu yasallaştırırken diğer takımlara 20 oyuncu alma hakkı veriyorsunuz. Bu hem Financial Fair Play kurallarını bozuyor hem de lig başladıktan sonra kural değiştirmek anlamına geliyor. Ben buna sıcak bakmıyorum, olmayacak diye düşünüyorum” talebin reddedileceği sinyalini verdi.