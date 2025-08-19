Fenerbahçe eski başkanı Ali Şen'in sağlık durumunda yeni gelişme

Bodrum'a bağlı Yalıkavak Mahallesi'nde yaşamını sürdüren ve 13 Ağustos Çarşamba günü evinde rahatsızlanması sonucu Acıbadem Bodrum Hastanesi'ne kaldırılan Şen'in 6 günlük tedavisinin ardından bugün taburcu edilmesine karar verildi.

Şen'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tedaviyle ilgili bundan sonraki aşamaların evinde devam edeceğine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Ali Şen, 13 Ağustos'ta enfeksiyondan kaynaklı ateş şikayeti ile hastaneye kaldırılmıştı. Şen'in oğlu Metin Şen, dün babasının sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedbiren yoğun bakımda tutulduğunu açıklamıştı.