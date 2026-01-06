Türkiye’nin en zengin ünlüleri belli oldu! Servetleri şok etti

Yıllardır sahnelerde olan Yıldız Tilbe'nin aynı zamanda birçok isme şarkı verdiği de biliniyor. Lüks markalı konut projelerinden üç daire satın almış durumda. İzmir'de bir çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yapmış olduğu biliniyor.