Türkiye’nin en zengin ünlüleri belli oldu! Servetleri şok etti

Yaptıkları reklam anlaşmaları, yer aldıkları filmler ve verdikleri konserlerle çok konuşulan ünlü isimlerin servetleri de ortaya çıktı. Ünlü isimlerin servetlerindeki artış dikkat çekerken, Türkiye’nin en zengin listesi de belli oldu.
Oynadığı diziler ve yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, yatırımlarını gayrimenkule yatırıyor. Hande Erçel 249 milyon TL değerindeki mal varlığıyla listenin dördüncü sırasında yer alıyor.
Özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Meryem Uzerli, yaptığı reklam anlaşmalarıyla da çok konuşuluyor. Meryem Uzerli’nin serveti ise 320 milyon TL.
Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman’ın 311 milyon serveti olduğu iddia ediliyor. Böylece Can Yaman listenin ikinci sırasında yer alıyor.
Eşi ve çocuklarıyla birlikte Dubai’ye taşınan Engin Altan Düzyatan’ın serveti de dudak uçuklattı. Düzyatan’ın 50 milyon dolara yakın serveti olduğu konuşuluyor.
İbo Show programıyla ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses’in serveti zaman zaman konu oluyor. Otelleri, lüks araçları ve farlı kebapçı dükkanlarıyla dikkat çeken İbrahim Tatlıses’in net serveti ise bilinmiyor.
Gayrimenkul zengini olarak bilinen Emrah, son olarak Dubai’den 3,5 milyon dolara ev satın aldığı konuşuluyor. Emrah’ın 300’den fazla evi olduğu konuşuluyor.
Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı.
Oynadığı diziler ve yaptığı reklam anlaşmalarıyla ses getiren Serenay Sarıkaya’nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu konuşuluyor.
Yıllardır sahnelerde olan Yıldız Tilbe'nin aynı zamanda birçok isme şarkı verdiği de biliniyor. Lüks markalı konut projelerinden üç daire satın almış durumda. İzmir'de bir çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yapmış olduğu biliniyor.