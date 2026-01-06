Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Türkiye’nin en zengin ünlüleri belli oldu! Servetleri şok etti

Ocak 06, 2026 12:25
1
Türkiye’nin en zengin ünlüleri belli oldu! Servetleri şok etti

Yaptıkları reklam anlaşmaları, yer aldıkları filmler ve verdikleri konserlerle çok konuşulan ünlü isimlerin servetleri de ortaya çıktı. Ünlü isimlerin servetlerindeki artış dikkat çekerken, Türkiye’nin en zengin listesi de belli oldu.

2
Hande Erçel

Oynadığı diziler ve yaptığı reklam anlaşmalarıyla adından sıkça söz ettiren Hande Erçel, yatırımlarını gayrimenkule yatırıyor. Hande Erçel 249 milyon TL değerindeki mal varlığıyla listenin dördüncü sırasında yer alıyor.

3
Meryem Uzerli

Özellikle Muhteşem Yüzyıl dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Meryem Uzerli, yaptığı reklam anlaşmalarıyla da çok konuşuluyor. Meryem Uzerli’nin serveti ise 320 milyon TL.

4
Can Yaman

Kariyerine İtalya’da devam eden Can Yaman’ın 311 milyon serveti olduğu iddia ediliyor. Böylece Can Yaman listenin ikinci sırasında yer alıyor.

5
Engin Altan Düzyatan

Eşi ve çocuklarıyla birlikte Dubai’ye taşınan Engin Altan Düzyatan’ın serveti de dudak uçuklattı. Düzyatan’ın 50 milyon dolara yakın serveti olduğu konuşuluyor.

6
İbrahim Tatlıses

İbo Show programıyla ekranlara geri dönen İbrahim Tatlıses’in serveti zaman zaman konu oluyor. Otelleri, lüks araçları ve farlı kebapçı dükkanlarıyla dikkat çeken İbrahim Tatlıses’in net serveti ise bilinmiyor.

7
Emrah

Gayrimenkul zengini olarak bilinen Emrah, son olarak Dubai’den 3,5 milyon dolara ev satın aldığı konuşuluyor. Emrah’ın 300’den fazla evi olduğu konuşuluyor.

8
Ajda Pekkan

Birçok lüks köşke ve villaya sahip olan Pekkan, son olarak 8,6 milyon dolara satışa koyduğu şatafatlı malikanesiyle dudak uçuklatmıştı.

9
Serenay Sarıkaya

Oynadığı diziler ve yaptığı reklam anlaşmalarıyla ses getiren Serenay Sarıkaya’nın mal varlığının 186 milyon TL olduğu konuşuluyor.

10
Yıldız Tilbe

Yıllardır sahnelerde olan Yıldız Tilbe'nin aynı zamanda birçok isme şarkı verdiği de biliniyor. Lüks markalı konut projelerinden üç daire satın almış durumda. İzmir'de bir çiftlik, 2 kışlık ev ve çok sayıda arazi yatırımı yapmış olduğu biliniyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.