İran'da onlarca kişinin öldüğü protestolara '7 dolar çözümü': Halka para dağıtılacak

İran'da yüksek enflasyon nedeniyle doğan ekonomik sıkıntılar halkı sokağa döktü. Protestolar 9 gündür devam ediyor. Güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri sırasında hayatını kaybedenler de oldu. Hükümet çözüm için masa başına oturdu.

Tahran yönetimi, her İranlıya yaklaşık 7 dolar yani 301 TL para vermeyi değerlendiriyor. Fox News'in haberine göre, hükümet sözcüsü Fatemah Mohajerani, ödeme programının 4 ay süreceğini açıkladı. Fakat bu yardım programı nakit olarak değil, kredi şeklinde banka hesaplarına temel ihtiyaçlarda kullanılması için yatırılacak.

Mohajerani'nin açıklamasına göre hükümetin planı "hane halkının alım gücünü korumak, enflasyonu kontrol etmek ve gıda güvenliğini sağlamak." Fakat bu 7 dolarlık bu yardımın İranlıların ekonomik sıkıntılarını ne boyutta giderecek bu kısımda soru işaretleri var.

İran'da aylık asgari ücret yaklaşık 100 dolar yani 4 bin 300 TL civarında. Ortalama giderler ise yaklaşık 200 dolar olarak tahmin ediliyor.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz kurlarına karşı yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Hükümet, halkın ekonomik sorunlarını ortadan kaldırmak için çaba sarf ettiklerini belirtmişti.