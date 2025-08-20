Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

Türkiye'de konut sektöründe satışlar temmuz ayı itibarıyla 143 bine yaklaşarak yılın zirvesini gördü. Kira ödememek için ev almak isteyenler ya da yatırım amaçlı ev sahibi olmak isteyenler kredi oranlarını yakından takip ediyor. Peki 3 milyon lira ev kredisi çeken bir kişi 120 ay vadede yani 10 yıl içerisinde ne kadar faiz ödeyecek ve toplam geri ödemesi ne kadar olacak? İşte banka banka kredi listesi...
Faiz oranı: %2,69
Toplam ödeme: 10.129.412 TL
Aylık taksit: 84.182 TL
Faiz oranı: %2,89
Toplam ödeme: 10.785.635 TL
Aylık taksit: 89.636 TL
Faiz oranı: %3,01
Toplam ödeme: 11.181.166 TL
Aylık taksit: 92.947 TL
Faiz oranı: %3,01
Toplam ödeme: 11.195.056 TL
Aylık taksit: 92.947 TL
Faiz oranı: %3,09
Toplam ödeme: 11.446.598 TL
Aylık taksit: 95.169 TL
Faiz oranı: %3,15
Toplam ödeme: 11.647.630 TL
Aylık taksit: 96.843 TL
Faiz oranı: %3,23
Toplam ödeme: 11.917.664 TL
Aylık taksit: 99.084 TL