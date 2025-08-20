Menü Kapat
Ekonomi
Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

Ev sahibi olmak ya da yatırım yapmak amacıyla konut almak isteyenler konut kredisi faizlerini merak ediyor. Bankadan bankaya değişiklik gösteren konut kredisi faizlerine bağlı olarak toplam ödeme tutarları da değişiklik gösteriyor. Peki ev almak isteyenler için en uygun faizli krediler hangileri? İşte detaylar....

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları
Türkiye'de sektöründe satışlar temmuz ayı itibarıyla 143 bine yaklaşarak yılın zirvesini gördü. ödememek için ev almak isteyenler ya da yatırım amaçlı ev sahibi olmak isteyenler kredi oranlarını yakından takip ediyor. Peki 3 milyon lira ev kredisi çeken bir kişi 120 ay vadede yani 10 yıl içerisinde ne kadar faiz ödeyecek ve toplam geri ödemesi ne kadar olacak? İşte banka banka kredi listesi...

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

ZİRAAT BANKASI

: %2,69
Toplam ödeme: 10.129.412 TL
Aylık taksit: 84.182 TL

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

AKBANK

Faiz oranı: %2,89
Toplam ödeme: 10.785.635 TL
Aylık taksit: 89.636 TL

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

İŞ BANKASI

Faiz oranı: %3,01
Toplam ödeme: 11.181.166 TL
Aylık taksit: 92.947 TL

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %3,01
Toplam ödeme: 11.195.056 TL
Aylık taksit: 92.947 TL

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

QNB

Faiz oranı: %3,09
Toplam ödeme: 11.446.598 TL
Aylık taksit: 95.169 TL

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

TEB

Faiz oranı: %3,15
Toplam ödeme: 11.647.630 TL
Aylık taksit: 96.843 TL

Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

HALKBANK

Faiz oranı: %3,23
Toplam ödeme: 11.917.664 TL
Aylık taksit: 99.084 TL

