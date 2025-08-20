Ev alacaklar dikkat! Konut kredisi için en düşük ödeme planları

Türkiye'de konut sektöründe satışlar temmuz ayı itibarıyla 143 bine yaklaşarak yılın zirvesini gördü. Kira ödememek için ev almak isteyenler ya da yatırım amaçlı ev sahibi olmak isteyenler kredi oranlarını yakından takip ediyor. Peki 3 milyon lira ev kredisi çeken bir kişi 120 ay vadede yani 10 yıl içerisinde ne kadar faiz ödeyecek ve toplam geri ödemesi ne kadar olacak? İşte banka banka kredi listesi...

ZİRAAT BANKASI

Faiz oranı: %2,69

Toplam ödeme: 10.129.412 TL

Aylık taksit: 84.182 TL

AKBANK

Faiz oranı: %2,89

Toplam ödeme: 10.785.635 TL

Aylık taksit: 89.636 TL

İŞ BANKASI

Faiz oranı: %3,01

Toplam ödeme: 11.181.166 TL

Aylık taksit: 92.947 TL

GARANTİ BBVA

Faiz oranı: %3,01

Toplam ödeme: 11.195.056 TL

Aylık taksit: 92.947 TL

QNB

Faiz oranı: %3,09

Toplam ödeme: 11.446.598 TL

Aylık taksit: 95.169 TL

TEB

Faiz oranı: %3,15

Toplam ödeme: 11.647.630 TL

Aylık taksit: 96.843 TL

HALKBANK

Faiz oranı: %3,23

Toplam ödeme: 11.917.664 TL

Aylık taksit: 99.084 TL