Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalı oyuncuların durumları

Fenerbahçe bugün Samsunspor ile Turkcell Süper Kupa yarı final maçları kapsamında karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmada Talisca, Nene, Fred, Archie Brown yer almayacak. Taraftarlar tarafından Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Sarı-lacivertlilerde sakat ve cezalı olan oyuncular belli oldu.

Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalı oyuncuların durumları
Haber Merkezi
06.01.2026
12:16
06.01.2026
12:16

Turkcell Süper Kupa bu sezon 4 takımlı yeni formatta oynanıyor. Yeni format kapsamında bugün Turkcell Süper Kupa yarı finallerinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım finalde Galatasaray ile mücadele edecek. Final maçı ise 10 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ve kupanın sahibi belli olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalı oyuncuların durumları

TALİSCA FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında oynadığı Eyüpspor maçında sakatlık geçirmişti. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen futbolcunun tedavisi henüz sona ermedi. Talisca tedavisi bitmediği için sakatlıktan dolayı Süper Kupa kapsamında oynanacak olan SAmsunspor maçında forma giymeyecek.

Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalı oyuncuların durumları

NENE FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Nene, 2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında milli takımda yer alıyor. Yıldız futbolcu milli takımda olduğu için Fenerbahçe - Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalı oyuncuların durumları

FRED FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fred kırmızı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe - Samsunspor maçında oynamayacak. Fenerbahçe'nin finale yükselmesi ihtimalinde ise yıldız futbolcunun cezası sona erecek ve forma giyebilecek.

Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalı oyuncuların durumları

ARCHİE BROWN FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Archie Brown, Konyaspor karşılaşmasının ardından sakatlanmıştı. Sarı-lacivertliler tarafından açıklanan bilgilere göre Archi Brown'un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe - Samsunspor maçında oynamayacak.

#Spor
