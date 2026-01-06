Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor? Fenerbahçe sakatlar ve cezalı oyuncuların durumları

Turkcell Süper Kupa bu sezon 4 takımlı yeni formatta oynanıyor. Yeni format kapsamında bugün Turkcell Süper Kupa yarı finallerinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı kazanan takım finalde Galatasaray ile mücadele edecek. Final maçı ise 10 Ocak 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilecek ve kupanın sahibi belli olacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Talisca, Nene, Fred, Archie Brown Fenerbahçe - Samsunspor maçında neden yok, oynamıyor sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

TALİSCA FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Anderson Talisca, Fenerbahçe'nin sezonun ilk yarısında oynadığı Eyüpspor maçında sakatlık geçirmişti. Sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edilen futbolcunun tedavisi henüz sona ermedi. Talisca tedavisi bitmediği için sakatlıktan dolayı Süper Kupa kapsamında oynanacak olan SAmsunspor maçında forma giymeyecek.

NENE FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Nene, 2025 Afrika Uluslar Kupası kapsamında milli takımda yer alıyor. Yıldız futbolcu milli takımda olduğu için Fenerbahçe - Samsunspor maçında forma giyemeyecek.

FRED FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Fred kırmızı kart cezalısı olduğu için Fenerbahçe - Samsunspor maçında oynamayacak. Fenerbahçe'nin finale yükselmesi ihtimalinde ise yıldız futbolcunun cezası sona erecek ve forma giyebilecek.

ARCHİE BROWN FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN YOK, OYNAMIYOR?

Archie Brown, Konyaspor karşılaşmasının ardından sakatlanmıştı. Sarı-lacivertliler tarafından açıklanan bilgilere göre Archi Brown'un sağ ayak başparmak ekleminde bağ yaralanması tespit edildi. Bu sebepten dolayı Fenerbahçe - Samsunspor maçında oynamayacak.