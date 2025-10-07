Nefessiz kalan öğrencinin yardımına öğretmenleri koştu! Heimlich manevrası sayesinde kurtuldu

Burdur'da Yaziköy Ortaokulu'nda 4'üncü sınıf öğrencisinin nefes borusuna simit parçası takıldı. Teneffüs esnasında meydana gelen olayda nefessiz kalan öğrenciyi fark eden nöbetçi öğretmenler Ahmet Çömlek ve Ethem Özgen hızla müdahale etti. Diğer öğrencilerin korku dolu bakışları arasında küçük öğrencinin nefes borusuna kaçan simit parçası öğretmenlerinin doğru uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde çıkartıldı. Olay anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.