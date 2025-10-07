Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD temsilcisi Tom Barrack görüştü

ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ve 10 Mart Mutabakatı'nın ele alındığı belirtildi.

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, siyasi süreci destekleme yolları, güvenlik ve istikrarı artırma yolları ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için 10 Mart anlaşmasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar ele alındı.

Suriye, 10 Mart’ta terör örgütü PKK/YPG (Suriye Demokratik Güçleri) ile Suriye kurumlarına entegrasyonunu öngören, Suriye topraklarının birliğini teyit eden ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmaya vardı.