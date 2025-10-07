Menü Kapat
 Berrak Arıcan Baş

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD temsilcisi Tom Barrack görüştü

Son dakika haberi... Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack görüştü.

IHA
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
16:42
|
07.10.2025
07.10.2025
17:11

Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Tom Barrack ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Suriye’deki son gelişmelerin ve 10 Mart Mutabakatı'nın ele alındığı belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD temsilcisi Tom Barrack görüştü

Görüşmede Suriye’deki son gelişmeler, siyasi süreci destekleme yolları, güvenlik ve istikrarı artırma yolları ve Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak için 10 Mart anlaşmasının uygulanmasına yönelik mekanizmalar ele alındı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ABD temsilcisi Tom Barrack görüştü

Suriye, 10 Mart’ta terör örgütü PKK/YPG (Suriye Demokratik Güçleri) ile Suriye kurumlarına entegrasyonunu öngören, Suriye topraklarının birliğini teyit eden ve bölünmeyi reddeden bir anlaşmaya vardı.

