 Berrak Arıcan

ABD'den Suriye için iyi haber: Yaptırımları Federal Düzenlemeler Kanunu'ndan kaldırdı

ABD, Suriye'ye uygulanan yaptırımların Federal Düzenlemeler Kanunu'ndan kaldırıldığını ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

ABD'den Suriye için iyi haber: Yaptırımları Federal Düzenlemeler Kanunu'ndan kaldırdı
IHA
26.08.2025
14:48
26.08.2025
14:48

’den Suriye’yi sevindiren bir karar geldi. ABD Hazine Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, 30 Haziran 2025’te çıkarılan 14312 numaralı Başkanlık Kararnamesi uyarınca Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nin () Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yaptığını belirtildi.

Açıklamada, yaptırımların Federal Düzenlemeler Kanunu’ndan kaldırıldığı ve kararın bugünden itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

ABD'den Suriye için iyi haber: Yaptırımları Federal Düzenlemeler Kanunu'ndan kaldırdı

TRUMP KARARNAMEYİ İMZALAMIŞTI

ABD Başkanı , Haziran ayında 'ye yönelik 2004'ten bu yana uygulanan çeşitli başkanlık kararlarını ve yaptırımları sona erdiren bir kararname imzalamıştı.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada karar, "Başkan Donald J. Trump, ülkenin istikrar ve barış yolunu desteklemek amacıyla Suriye yaptırım programını sona erdiren tarihi bir Başkanlık Kararnamesi imzaladı" ifadeleriyle duyurulmuştu.

