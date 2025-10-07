Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
14°
 Erdem Avsar

ALES 3 başvuruları başladı mı ne zaman? ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2025 ALES 3 sınavı için başvuru süreci, 7 Ekim yani bugün itibarıyla başlatıldı. ALES başvuru ve sınav tarihi ise adaylar tarafından ilgi konusu oldu.

ALES 3 başvuruları başladı mı ne zaman? ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 17:09
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 17:09

tarafından belirlenen 3 müracaat tarihleri ve sınav ücreti netleşti.

Yılın son ALES oturumu için kayıt yaptıracak olanlar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.

ALES 3 2025, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15’te uygulanacak.

Adayların sınav günü saat 10:00’a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekmekte.

ALES 3 başvuruları başladı mı ne zaman? ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı

ALES BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

2025 ALES 3 sınavı için başvuru süreci, 7 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00’da resmî olarak başladı.

Başvurular 14 Ekim günü saat 23:59’a kadar sürecek.

Başvuruyu kaçıran adaylar için geç müracaat günü ise 21 Ekim olarak açıklandı.

ALES 3 başvuruları başladı mı ne zaman? ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 ALES 3 sınavı için normal başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.

Eğer başvuru süresini kaçırıp geç başvuru gününü tercih ederseniz, ücret 1.275 TL’ye çıkıyor.

Adaylar, başvuru sırasında ÖSYM AİS üzerinden ödeme işlemlerini tamamlamak zorunda; nakit seçenek bulunmuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

ALES 3 başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak başvurularını tamamlayabilir.
