ALES 3 başvuruları başladı mı ne zaman? ALES başvuru ücreti ve başvuru ekranı

ÖSYM tarafından belirlenen ALES 3 müracaat tarihleri ve sınav ücreti netleşti.

Yılın son ALES oturumu için kayıt yaptıracak olanlar, ÖSYM AİS ekranı üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek.

ALES 3 2025, 23 Kasım 2025 Pazar günü saat 10:15’te uygulanacak.

Adayların sınav günü saat 10:00’a kadar sınav binalarına giriş yapmaları gerekmekte.

ALES BAŞVURU SON GÜN NE ZAMAN?

2025 ALES 3 sınavı için başvuru süreci, 7 Ekim 2025 tarihinde saat 10:00’da resmî olarak başladı.

Başvurular 14 Ekim günü saat 23:59’a kadar sürecek.

Başvuruyu kaçıran adaylar için geç müracaat günü ise 21 Ekim olarak açıklandı.

ALES 3 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 ALES 3 sınavı için normal başvuru ücreti 850 TL olarak belirlendi.

Eğer başvuru süresini kaçırıp geç başvuru gününü tercih ederseniz, ücret 1.275 TL’ye çıkıyor.

Adaylar, başvuru sırasında ÖSYM AİS üzerinden ödeme işlemlerini tamamlamak zorunda; nakit seçenek bulunmuyor.