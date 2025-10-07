Kenan Yıldız'ın piyasa değeri ne kadar? En değerli Türk futbolcu oldu

Juventus formasını terleten Kenan Yıldız’ın piyasa değeri, Türk futbol geçmişinin rekor düzeyine ulaştı.

Son 2 yılda değerini tam 75 kat artıran Kenan Yıldız, şu anda piyasa değeri en yüksek Türk oyuncu olarak öne çıkıyor.

KENAN YILDIZ'IN GÜNCEL DEĞERİ NE KADAR?

Kenan Yıldız’ın Alman veri platformu Transfermarkt’ta yer alan piyasa değeri, tarihî seviyeye erişti.

Kenan Yıldız’ın 50 milyon euro olarak belirlenen değeri, son güncellemeyle birlikte 75 milyon euroya ulaştı.

Milli futbolcu böylece Arda Güler’i de geride bırakarak, piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak kayda geçti.

Milli oyuncu, Juventus ile profesyonel mukavele imzaladığı 2023 yılında yalnızca 1 milyon euroluk değere sahipti.

Kenan Yıldız’ı 60 milyon Euro bedelle Real Madrid’in yıldızı Arda Güler izliyor.

Türk futbol tarihinin en değerli oyuncuları şu şekilde:

Kenan Yıldız 75 milyon Euro

Arda Güler 60 milyon Euro

Hakan Çalhanoğlu (2024) 45 milyon Euro

Çağlar Söyüncü (2021) 45 milyon Euro

(2021) 45 milyon Euro Orkun Kökçü (2023) 35 milyon Euro

Cengiz Üner (2018) 35 milyon Euro

Arda Turan (2015) 35 milyon Euro

35 milyon Euro Ozan Kabak (2020) 32 milyon Euro

Ferdi Kadıoğlu (2024) 30 milyon Euro

Merih Demiral (2020) 30 milyon Euro