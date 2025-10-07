Menü Kapat
Aktüel
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

Kenan Yıldız'ın piyasa değeri ne kadar? En değerli Türk futbolcu oldu

Juventus’ta top koşturan Kenan Yıldız, piyasa değerini 25 milyon Euro daha yükselterek tarihin en kıymetli Türk futbolcusu haline geldi.

Kenan Yıldız'ın piyasa değeri ne kadar? En değerli Türk futbolcu oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 16:31

formasını terleten ’ın piyasa değeri, geçmişinin rekor düzeyine ulaştı.

Son 2 yılda değerini tam 75 kat artıran Kenan Yıldız, şu anda piyasa değeri en yüksek Türk oyuncu olarak öne çıkıyor.

Kenan Yıldız'ın piyasa değeri ne kadar? En değerli Türk futbolcu oldu

KENAN YILDIZ'IN GÜNCEL DEĞERİ NE KADAR?

Kenan Yıldız’ın Alman veri platformu ’ta yer alan piyasa değeri, tarihî seviyeye erişti.

Kenan Yıldız’ın 50 milyon euro olarak belirlenen değeri, son güncellemeyle birlikte 75 milyon euroya ulaştı.

Milli futbolcu böylece ’i de geride bırakarak, piyasa değeri en yüksek Türk futbolcu olarak kayda geçti.

Milli oyuncu, Juventus ile profesyonel mukavele imzaladığı 2023 yılında yalnızca 1 milyon euroluk değere sahipti.

Kenan Yıldız’ı 60 milyon Euro bedelle Real Madrid’in yıldızı Arda Güler izliyor.

Kenan Yıldız'ın piyasa değeri ne kadar? En değerli Türk futbolcu oldu

Türk futbol tarihinin en değerli oyuncuları şu şekilde:

  • Kenan Yıldız 75 milyon Euro
  • Arda Güler 60 milyon Euro
  • Hakan Çalhanoğlu (2024) 45 milyon Euro
  • Çağlar Söyüncü (2021) 45 milyon Euro
  • Orkun Kökçü (2023) 35 milyon Euro
  • Cengiz Üner (2018) 35 milyon Euro
  • Arda Turan (2015) 35 milyon Euro
  • Ozan Kabak (2020) 32 milyon Euro
  • Ferdi Kadıoğlu (2024) 30 milyon Euro
  • Merih Demiral (2020) 30 milyon Euro

Sıkça Sorulan Sorular

Kenan Yıldız şu anda dünyanın en pahalı genç oyuncuları arasında mı?
Evet. 75 milyon euroluk değeriyle Kenan Yıldız, 21 yaş altı futbolcular arasında Avrupa’nın en pahalı isimlerinden biri olarak öne çıkıyor.
ETİKETLER
#kenan yıldız
#juventus
#arda güler
#türk futbol
#transfermarkt
#Futbol Piyasa Değeri
#Aktüel
