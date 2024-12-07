Mersin'de vahşet! Yeni aldıkları evi temizlemeye geldi, sokak ortasında eşi tarafından öldürüldü

07 Aralık 2024 14:30 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 14:47

Mersin'de bir kadın eşi tarafından sokak ortasında katledildi. 50 yaşındaki Leyla Ç. yeni aldıkları evi temizlemeye geldiği yerde eşi tarafından silahla kafasından vurularak öldürüldü. İşte tüm detaylar...

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Korkunç olay Mersin'de meydana geldi. Yeni aldığı ev talihsiz kadına mezar oldu. Yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. dairesini temizlemeye gitti. Daha sonra kadının eşi 46 yaşındaki Z.Ç. de eşinin yanına geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SOKAK ORTASINDA SİLAHLA KAFASINDAN VURDU

Tartışma sırasında Leyla Ç. eşi Z.Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vuruldu. Cinayet şüphelisi koca olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Polis bölgede tedbir alarak inceleme yaptı. İnceleme sonrasında kadının cansız bedeni otopsi için cenaze aracıyla adli tıpa gönderildi. Cinayetin yaşandığı yere gelen kadının yakınları ise fenalık geçirdi. Öte yandan polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.