Yaşam
Avatar
Editor
 Banu İriç

Topuklu ayakkabı kazası! 6 araca birden hasar verdi

Aydın'da bir sürücü otomobilini park etmek isterken önündeki araçlara çarptı. Geri manevra yapmak isterken bu defa arkadaki araçlara çarptı. Sürücü sebep olarak topuklu ayakkabısını gösterdi!


AA
|

28.08.2025
05:50
|

28.08.2025
05:50

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sürücü otomobilini park ederken hem önündeki hem arkasındaki araçlara birden çarptı.

Topuklu ayakkabı kazası! 6 araca birden hasar verdi

PARK EDERKEN 6 ARACA BİRDEN HASAR VERDİ

Funda H., isimli sürücü aracını park ederken önündeki araçlara çarptı. Ardından geri manevra yapan sürücü, bu kez de arkasındaki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta oluştu.

Topuklu ayakkabı kazası! 6 araca birden hasar verdi

Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün aracını servisten yeni çıkardığı öğrenildi.

Topuklu ayakkabı kazası! 6 araca birden hasar verdi

"TOPUKLU AYAKKABIM PEDALA SIKIŞTI"

Sürücü Funda H. “Ayağım topuklu ayakkabı nedeniyle pedala sıkıştı. Servisten de yeni çıkmıştı. Araba bir anda beni geriye fırlattı” dedi. Olayın haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

