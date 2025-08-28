Topuklu ayakkabı kazası! 6 araca birden hasar verdi

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir sürücü otomobilini park ederken hem önündeki hem arkasındaki araçlara birden çarptı.

PARK EDERKEN 6 ARACA BİRDEN HASAR VERDİ

Funda H., isimli sürücü aracını park ederken önündeki araçlara çarptı. Ardından geri manevra yapan sürücü, bu kez de arkasındaki başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada sürücünün kendi otomobiliyle birlikte toplam 6 araçta hasar oluştu.

Haber verilmesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sürücünün aracını servisten yeni çıkardığı öğrenildi.

"TOPUKLU AYAKKABIM PEDALA SIKIŞTI"

Sürücü Funda H. “Ayağım topuklu ayakkabı nedeniyle pedala sıkıştı. Servisten de yeni çıkmıştı. Araba bir anda beni geriye fırlattı” dedi. Olayın haber verilmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.