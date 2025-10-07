Menü Kapat
14°
Editor
 Emir Yücel

Selahattin Demirtaş tahliye olacak iddiası! Şamil Tayyar'dan kritik açıklama

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 6-8 Ekim olaylarıyla bağlantılı Kobani davasından aldığı 42 yıl hapis cezasının ardından tahliye edileceğine dair sosyal medyada dolaşan iddialar, eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar tarafından net bir dille yalanlandı. Tayyar, Adalet Bakanlığı'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına itirazını sürdürdüğünü belirterek, "Tahliye yolu kapalı" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
07.10.2025
07.10.2025
Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran 6-8 Ekim olayları kapsamında, aralarında 'ın da bulunduğu toplam 108 kişi yargılandı. Bu süreçte Demirtaş hakkında, farklı tarihlerdeki konuşmaları nedeniyle 122 fezleke hazırlanmış, bunlardan 31'i bir ana dava dosyasında birleştirilerek 4 Kasım 2016'da tutuklanmasına yol açmıştı.

olarak bilinen yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Demirtaş, sonradan 42 yıla indirilen cezasıyla hükümlü durumuna düştü.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLACAK?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Demirtaş 8 Ekim'de edilecek" iddiaları, eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'ın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

"İHTİMAL YOK!"

Tayyar, X platformunda paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Selahattin Demirtaş’ın 8 Ekim’de tahliye edileceğine ilişkin iddialar var. İddia sahipleri, Adalet Bakanlığının hak ihlali kararı veren AİHM’e itiraz etmeyeceğini ve tahliye yolunun açılacağını söylüyorlar.

Fakat gerçek öyle değil. Bunu bir temenni değil durum tespiti olarak yazıyorum. Demirtaş, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası aldı, artık bir hükümlü ve dosyası İstinaf’ta. ise AİHM’in tutuklamaya dair hak ihlali kararına karşı itiraz hakkını kullanmış.

Dolayısıyla şu aşamada tahliye ihtimali yok. Bilginize."

ETİKETLER
#tahliye
#adalet bakanlığı
#selahattin demirtaş
#kobani davası
#6-8 Ekim Olayları
#Aİhm (avrupa İnsan Hakları Mahkemesi)
#İstinaf
#Gündem
