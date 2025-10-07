Selahattin Demirtaş tahliye olacak iddiası! Şamil Tayyar'dan kritik açıklama

Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran 6-8 Ekim olayları kapsamında, aralarında Selahattin Demirtaş'ın da bulunduğu toplam 108 kişi yargılandı. Bu süreçte Demirtaş hakkında, farklı tarihlerdeki konuşmaları nedeniyle 122 fezleke hazırlanmış, bunlardan 31'i bir ana dava dosyasında birleştirilerek 4 Kasım 2016'da tutuklanmasına yol açmıştı.

Kobani davası olarak bilinen yargılamada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan Demirtaş, sonradan 42 yıla indirilen cezasıyla hükümlü durumuna düştü.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ TAHLİYE Mİ OLACAK?

Son günlerde sosyal medyada hızla yayılan "Demirtaş 8 Ekim'de tahliye edilecek" iddiaları, eski AK Parti Milletvekili ve gazeteci Şamil Tayyar'ın açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.

"İHTİMAL YOK!"

Tayyar, X platformunda paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Selahattin Demirtaş’ın 8 Ekim’de tahliye edileceğine ilişkin iddialar var. İddia sahipleri, Adalet Bakanlığının hak ihlali kararı veren AİHM’e itiraz etmeyeceğini ve tahliye yolunun açılacağını söylüyorlar.

Fakat gerçek öyle değil. Bunu bir temenni değil durum tespiti olarak yazıyorum. Demirtaş, Kobani davasından 42 yıl hapis cezası aldı, artık bir hükümlü ve dosyası İstinaf’ta. Adalet Bakanlığı ise AİHM’in tutuklamaya dair hak ihlali kararına karşı itiraz hakkını kullanmış.

Dolayısıyla şu aşamada tahliye ihtimali yok. Bilginize."