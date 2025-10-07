Çanakkale'de yol çöktü: 2 araç göçük altında kaldı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde gece boyunca devam eden yağış nedeniyle altyapı çalışması yapılan yol çöktü. 2 otomobil de göçüğün içine düştü. Bir şirketin altyapı çalışması yaptığı bölgede dün akşam saatlerinde beri süren yağış nedeniyle yol çöktü. Olayda yaralanan olmazken yol kenarında park halinde bulunan ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Şirket ekipleri olay yerinde çalışmalar yaparken çöken yolda sıkışan maddi hasarlı araçlar çekici yardımı ile çekilecek.