Eski kız arkadaşını 'işten çıkarsınlar' diye işyerine saldırdı! Pompalı tüfekle mermi yağdırdı

Samsun’da eski kız arkadaşını "işten çıkarsınlar" diye özel eğitim kurumuna pompalı tüfekle saldıran zanlı tutuklandı. Olay, Atakum ilçesinde özel bir eğitim kurumunda dün akşam saat 21.40'ta meydana geldi. Taksi şoförü O.G. (35), eski kız arkadaşı T.Ş.’yi (32) kıskandığı için, onun yüzünden işten çıkarılabileceğini düşündüğü kurumu hedef aldı. Kapalı olan eğitim kurumuna pompalı tüfekle ateş eden O.G., cam ve kapılarda hasar oluşturdu. Polis ekipleri, O.G.’yi kısa sürede olayda kullandığı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin işlemlerinin ardından zanlı, Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkeme, O.G.’nin tutuklanmasına karar vererek Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderdi.