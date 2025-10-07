Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Silahlı paylaşım yapanlar yandı! Özel timler tek tek tespit etti: Çok sayıda gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada yapılan silahlı paylaşımlar için düğmeye bastı. Soruşturma kapsamında 23 kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.10.2025
saat ikonu 08:42
|
GÜNCELLEME:
07.10.2025
saat ikonu 08:42

Sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi.

Silahlı paylaşım yapanlar yandı! Özel timler tek tek tespit etti: Çok sayıda gözaltı

ÖZEL TİMLER EVLERİNDE ARAMALAR YAPTI

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Yapılan takip ve gözetleme sonucunda düğmeye basıldı ve 23 şüpheli gözaltına alındı. Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şahıslara yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı yapıldı. Özel harekat timlerinin yaptığı operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı. Altındağ ilçesinde yapılan operasyonlarda 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Silahlı paylaşım yapanlar yandı! Özel timler tek tek tespit etti: Çok sayıda gözaltı

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, ‘sözde sanal çetelere' yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Silahlı paylaşım yapanlar yandı! Özel timler tek tek tespit etti: Çok sayıda gözaltı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Avukat Serdar Öktem cinayetinde kullanılan silahlar bulundu: Kalaşnikoflar, tabancalar...
Mersin'de işçileri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ETİKETLER
#sosyal medya
#operasyon
#silahlı saldırı
#gözaltı
#Ankara
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.