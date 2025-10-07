Silahlı paylaşım yapanlar yandı! Özel timler tek tek tespit etti: Çok sayıda gözaltı

Sosyal medyada silahlı paylaşımlar yapan şahıslara yönelik soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan şahıslar deşifre edildi.

ÖZEL TİMLER EVLERİNDE ARAMALAR YAPTI

Silahla ateş ederken çektikleri videoları yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı. Yapılan takip ve gözetleme sonucunda düğmeye basıldı ve 23 şüpheli gözaltına alındı. Yaralama, tehdit, ruhsatsız tabanca bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şahıslara yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Özel harekat timlerinin yaptığı operasyonlarda şahısların evlerinde arama yapıldı. Altındağ ilçesinde yapılan operasyonlarda 8 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç, ‘sözde sanal çetelere' yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.