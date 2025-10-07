Ankaralı vatandaş çeşme başında perişan!

Ankara'da günlerdir yaşanan planlı ya da arızaya bağlı su kesintileri vatandaşları canından bezdirdi. Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte, 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor. Ahmet Dağ isimli vatandaş, mağduriyet yaşadığını aktararak, "Tuvalette, mutfakta, banyoda hayat durdu" ifadelerini kullandı.