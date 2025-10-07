Kadın kameramanın zor anları başka kameraya yansıdı!

Edirne'de bir düğünde kameramanlık yapan kadının zor anları sosyal medyada gündem oldu. Gelin aracını görüntülemek için davulcu ve zurnacılarla birlikte kamyonetin kasasına bindi. Aracın ani hareketi yüzünden davulcu, önce kameraman Merve Varol'un üstüne sonra da yere düştü. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.