Okul çıkışı yaya geçidinde araba çarptı

Bolu’da okul çıkışı yaya geçidini kullanmak isteyen çocuğa hafif ticari araç çarptı. Kalıcı Konutlar Mahallesi’nde İzzet Baysal Devlet Hastanesi bulvarı üzerindeki kazada yere düşen çocuk panik yaşadı. Ardından olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kaza bir aracın araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaya geçidinden karşıya geçen küçük kıza aracın çarptığı, kızın koşarak uzaklaştığı anlar yer aldı. Kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.