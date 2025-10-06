Elektrikli araç sahiplerinin yolda kalma korkusu bitecek: Şarj sorununda yeni buluş

Çevre dostu elektrikli araçlar bütçe dostu olmasıyla kullanıcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Ancak hala şarj istasyonlarının yeterli seviyede olmaması araç sahiplerini endişelendiriyor. CNR EXPO Fuarı'nda sergilenen yeni nesil teknolojilerle ilişkin fuarda elektrikli araçların şarj probleminin çözümünü kolaylaştıracak cihaz tanıtıldı.

İstanbul CNR EXPO'da gerçekleştirilen PaintExpo Eurasia, SurtechEurasia ve EURASIAN LUBRICANTS fuarlarında uzay teknolojisinde kullanılan yağlardan, insansız hava araçlarında kullanılan yağlara, insanlarla birlikte çalışabilen robotik kollardan bir çok farklı yeni ürün tanıtıldı.

ARAÇTAN ARACA ŞARJ CİHAZI

Fuarda en dikkat çeken ürün ise elektrikli araçların birbirlerini şarj etmesini sağlayan ürün oldu. 70 kilogram ağırlığına sahip cihaz yolda kalan elektrikli aracın başka bir elektrikli araçtan şarj almasına imkan tanıyor. Böylece elektrikli araç sahiplerinin yolda kalma korkularının minimuma indirilmesi hedefleniyor. Fuarda en çok dikkat çeken diğer ürün ise insanlarla birlikte çalışabilen boya yaban robotik kol oldu. Motorlarının üzerinde bulunan sensörlerle insana temas ettiğini anlayabilen cihaz böylece daha güvenli bir kullanım imkanı sunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖZEL YAĞ



Elektrikli araçlarda kullanılan yağlar hakkında bilgi veren CNG EXPO Ceosu Cengiz Yaman, "Madeni yağı sanayicilerinin iş birliğiyle madeni yağ fuarını düzenliyoruz. Bu sektör çok fazla üretim yapan bir sektör. Bu sektör ile alakalı dünyada 3 tane fuar düzenleniyor. Bir tanesi de Türkiye'de düzenleniyor. Bu fuar demir yolu, uzay, sanayi, havacılık, denizcilik sanayi gibi sektörlerde kullanılan yağların sergilendiği bir fuardır. Elektrikli araçların kullanım arttıkça motor yağı kullanımı düşüyor. Elektrikli araçlarda diğer araçlardan daha farklı olarak çok özel bir yağ kullanılıyor. Geleceğe hazırlanmak için daha fazla üretiliyor çünkü katma değeri yüksek yağ ürünleri olacak. Şu anda örnek vermemiz gerekirse bir motor yağı fiyatı 100 TL ise bir elektrikli araçta kullanılan yağın fiyatı bin TL litre fiyatı. Bu nedenle sektör bu yeniliği yakalayıp geleceğe dönük yatırımlarına başladı. Üretilen bu ürünler sadece Türkiye'de satılmıyor. Ortadoğu ve Balkan ülkelerine de ihraç ediliyor" diye konuştu.