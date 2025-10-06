İSKİ barajların doluluk oranları alarm veriyor! 6 Ekim güncel doluluk oranları

Kategoriler
İSKİ baraj su seviyeleri, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurların ardından araştırılıyor.
İstanbul baraj doluluk oranları 2025, her gün güncellenen verilerle paylaşılıyor.
Hafta sonu Cumartesi günü İstanbul’da şiddetli yağış etkisini gösterdi.
Mega kentte devam eden yağışların ardından Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer rezervuarların su oranı merak ediliyor.
Bugün itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26.94 olarak açıklandı.
İstanbul’daki barajların son durumu ise şöyle: