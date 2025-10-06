Menü Kapat
TGRT Haber
Arama Kapat
18°
Avatar
Editor
 06.10.2025

İSKİ barajların doluluk oranları alarm veriyor! 6 Ekim güncel doluluk oranları

İSKİ tarafından barajlardaki genel doluluk oranları duyurulurken İstanbullular da kritik seviyelerdeki su kaynaklarının durumlarını merak ediyor.

İSKİ barajların doluluk oranları alarm veriyor! 6 Ekim güncel doluluk oranları
Haber Merkezi
06.10.2025
18:38
06.10.2025
18:38

baraj su seviyeleri, İstanbul’da geçtiğimiz günlerde etkili olan yağmurların ardından araştırılıyor.

İstanbul baraj doluluk oranları 2025, her gün güncellenen verilerle paylaşılıyor.

İSKİ barajların doluluk oranları alarm veriyor! 6 Ekim güncel doluluk oranları

6 EKİM GÜNCEL SU SEVİYELERİ NE?

Hafta sonu Cumartesi günü İstanbul’da şiddetli etkisini gösterdi.

Mega kentte devam eden yağışların ardından Ömerli, Elmalı, Terkos, Alibeyköy, Sazlıdere, Büyükçekmece, Istrancalar ve diğer rezervuarların su oranı merak ediliyor.

Bugün itibarıyla kente içme suyu sağlayan barajların ortalama doluluk oranı yüzde 26.94 olarak açıklandı.

İSKİ barajların doluluk oranları alarm veriyor! 6 Ekim güncel doluluk oranları

İstanbul’daki barajların son durumu ise şöyle:

  • Ömerli Barajı yüzde 17,29
  • Darlık Barajı yüzde 41,42
  • Elmalı Barajı yüzde 50,26
  • Terkos Barajı yüzde 33,11
  • Alibeyköy Barajı yüzde 15,71
  • Büyükçekmece Barajı yüzde 31,52
  • Sazlıdere Barajı yüzde 29,67
  • Istrancalar Barajı yüzde 22,92
  • Kazandere Barajı yüzde 2,47
  • Pabuçdere Barajı yüzde 13,65

Sıkça Sorulan Sorular

Hangi barajlar şu anda en kritik seviyede?
Sazlıdere ve Alibeyköy barajları şu anda yüzde 20’nin altında doluluk oranına sahip. Bu nedenle İstanbul’un su ihtiyacını karşılamada en kırılgan noktalar bu barajlar olarak öne çıkıyor.
TGRT Haber
