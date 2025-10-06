Mossad casusları Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı

Soykırımcı İsrail'in gizli servisi Mossad'a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek ile bu servise casusluk yapan dedektiflere bilgi sattığı belirlenen avukat Tuğrulhan Dip, geçtiğimiz günlerde MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Mossad ajanları "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanmaları talebiyle sulh ceza sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sulh ceza hakimliğine sevk edilen Serkan Çiçek ve Tuğrulhan Dip tutuklandı.