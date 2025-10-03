MİT'ten Mossad'a bir darbe daha! Ajanlara bilgi aktaran avukat yakalandı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçleri tarafından işgalci İsrail'in İstihbarat Servisi Mossad'a bir darbe daha indirildi.
Gerçekleştirilen operasyonda; Filistinli aktivistlere yönelik fiziki takip yaparak İsrail İstihbarat Servisinin hedefindeki Türkiye’de bulunan kişiler hakkında bilgi toplayan avukat Tuğrulhan Dip İstanbul'da yakalandı.
Öte yandan MİT, İsrail adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Serkan Çiçek isimli şahıs, “Metron Faaliyeti” operasyonuyla yakaladı.
MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed’in İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.