Servis şoförünü katleden DEAŞ'lı ailenin görüntüleri ortaya çıktı! MİT'in düzenlediği operasyonda 8'i öldürülmüştü

Ankara'da 21 Eylül 2025 tarihinde yaşanan olayda; AŞTİ’de nakliyecilik yapan 65 yaşındaki 3 çocuk babası Binali Aslan’ın yanına gelen iki kişi, aileleriyle birlikte Mersin’e gitmek üzere anlaştı. 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Aslan’ın bir süre sonra cep telefonu kapandı.

MİT DEVREYE GİRDİ

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından yapılan incelemede, Aslan’ın aracının önce Mersin’e ardından Hatay’a gittiği tespit edildi. Araçtaki kişilerin yasa dışı yollarla Suriye’ye geçtiği belirlenince Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi. Zanlıların İdlib’de bulunduğunun öğrenilmesi üzerine MİT ve Suriye İç Güvenlik Servisi ortak operasyon düzenledi.

OPERASYONDA 8 KİŞİ ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden 8’i ölü olarak ele geçirildi. Aileden 2’si yaralı 6 kişi ise yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlılar, AŞTİ’de anlaştıkları ve daha sonra öldürdükleri Binali Aslan’ı Tarsus’ta ormana gömdüklerini itiraf etti.

DEAŞ'LI AİLENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye’deki çatışma bölgeleri ve DEAŞ’la irtibatlı olduğu belirlenen ailenin 8 üyesi, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Yeşilkent Mezarlığı’na defnedildi. Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı olan ailenin hem Fransa hem de Türkiye vatandaşlıklarının bulunduğu, Gaziantep Nurdağı’ndaki Ökkeşiye Türbesi’nin yanında karavanda uzun süre yaşadıkları belirlendi. Ayrıca ailenin Gaziantep’te yaptıkları bir kazaya ait görüntüler de ortaya çıktı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI GÖMMÜŞLER

Jandarmaya saldırdıktan sonra gözaltına alınan ailenin yaşadığı türbenin yanında yapılan aramada ise Aksoy ailesinin kendi yaptığı bir mezar bulundu. Açılan mezarda 12 yaşlarında çocuk cesedi bulundu. Cesetten alınan numunelerden cesedin Vahdi Aksoy ile karısı Meryem Aksoy'un çocukları olduğu belirlendi. Engelli olduğu belirtilen çocuğunun ölümünün bildirilmeden türbe yanına defnedildiği, çocuğun kesin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Ailenin 2023 yılına kadar Fransa'da yaşadığı, daha sonra Türkiye'ye geldiği de öğrenildi. Nakliyeci Aslan'ı öldüren ailenin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen 6 üyesinin ise sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü belirtildi.