Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Servis şoförünü katleden DEAŞ'lı ailenin görüntüleri ortaya çıktı! MİT'in düzenlediği operasyonda 8'i öldürülmüştü

Servis şoförü Binalı Aslan’ı katlettikten sonra ormanık alan gömen DEAŞ'lı ailenin Gaziantep'te kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. 5 Temmuz'da Fransa plakalı araçla jandarmadan kaçarken kaza yapan aile, jandarma ekiplerine saldırmıştı. Öte yandan DEAŞ'lı aileiyle ilgili kan donduran detaylar da gün yüzüne çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 11:26

'da 21 Eylül 2025 tarihinde yaşanan olayda; AŞTİ’de nakliyecilik yapan 65 yaşındaki 3 çocuk babası Binali Aslan’ın yanına gelen iki kişi, aileleriyle birlikte Mersin’e gitmek üzere anlaştı. 14 kişilik aileyi aracına alarak yola çıkan Aslan’ın bir süre sonra cep telefonu kapandı.

MİT DEVREYE GİRDİ

Ailesinin kayıp başvurusunun ardından yapılan incelemede, Aslan’ın aracının önce Mersin’e ardından Hatay’a gittiği tespit edildi. Araçtaki kişilerin yasa dışı yollarla ’ye geçtiği belirlenince Milli İstihbarat Teşkilatı devreye girdi. Zanlıların İdlib’de bulunduğunun öğrenilmesi üzerine ve Suriye İç Güvenlik Servisi ortak operasyon düzenledi.

Servis şoförünü katleden DEAŞ'lı ailenin görüntüleri ortaya çıktı! MİT'in düzenlediği operasyonda 8'i öldürülmüştü

OPERASYONDA 8 KİŞİ ÖLÜ OLARAK ELE GEÇİRİLDİ

Çıkan çatışmada 14 kişilik aileden 8’i ölü olarak ele geçirildi. Aileden 2’si yaralı 6 kişi ise yakalanarak Hatay Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlılar, AŞTİ’de anlaştıkları ve daha sonra öldürdükleri Binali Aslan’ı Tarsus’ta ormana gömdüklerini itiraf etti.

Servis şoförünü katleden DEAŞ'lı ailenin görüntüleri ortaya çıktı! MİT'in düzenlediği operasyonda 8'i öldürülmüştü

DEAŞ'LI AİLENİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Suriye’deki çatışma bölgeleri ve ’la irtibatlı olduğu belirlenen ailenin 8 üyesi, Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Yeşilkent Mezarlığı’na defnedildi. Kayseri Talas nüfusuna kayıtlı olan ailenin hem Fransa hem de Türkiye vatandaşlıklarının bulunduğu, Gaziantep Nurdağı’ndaki Ökkeşiye Türbesi’nin yanında karavanda uzun süre yaşadıkları belirlendi. Ayrıca ailenin Gaziantep’te yaptıkları bir kazaya ait görüntüler de ortaya çıktı.

Servis şoförünü katleden DEAŞ'lı ailenin görüntüleri ortaya çıktı! MİT'in düzenlediği operasyonda 8'i öldürülmüştü

12 YAŞINDAKİ ÇOCUKLARINI GÖMMÜŞLER

Jandarmaya saldırdıktan sonra gözaltına alınan ailenin yaşadığı türbenin yanında yapılan aramada ise Aksoy ailesinin kendi yaptığı bir mezar bulundu. Açılan mezarda 12 yaşlarında çocuk cesedi bulundu. Cesetten alınan numunelerden cesedin Vahdi Aksoy ile karısı Meryem Aksoy'un çocukları olduğu belirlendi. Engelli olduğu belirtilen çocuğunun ölümünün bildirilmeden türbe yanına defnedildiği, çocuğun kesin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Servis şoförünü katleden DEAŞ'lı ailenin görüntüleri ortaya çıktı! MİT'in düzenlediği operasyonda 8'i öldürülmüştü

SORUŞTURMA SÜRÜYOR!

Ailenin 2023 yılına kadar Fransa'da yaşadığı, daha sonra Türkiye'ye geldiği de öğrenildi. Nakliyeci Aslan'ı öldüren ailenin Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirilen 6 üyesinin ise sorgulandığı, soruşturmanın geniş çaplı sürdüğü belirtildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
MİT'ten kaçış yok! İsrail casusu yakalandı
Casuslara MİT darbesi! Kişisel verileri çalıp yurt dışına sattıkları ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DEAŞ'lı aile servis şoförünü katletti! Ankara'da öldürüp, cesedi Mersin'e taşıdılar: İşte vahşetin yaşandığı yer
ETİKETLER
#deaş
#suriye
#cinayet
#mit
#terör
#aile
#Ankara
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.