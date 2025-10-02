Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

DEAŞ'lı aile servis şoförünü katletti! Ankara'da öldürüp, cesedi Mersin'e taşıdılar: İşte vahşetin yaşandığı yer

Ankara'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı servis şoförü Binali Aslan'ın cesedi Mersin'de bulundu. Olayın faillerinin DEAŞ bağlantılı 14 kişilik bir aile olduğu öğrenilirken, Aslan'ın gömüldüğü yer ilk kez görüntülendi. İşte vahşetin detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.10.2025
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
02.10.2025
saat ikonu 12:17

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde servis şoförü olan 65 yaşındaki Binali Aslan'dan haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen ekipler Aslan'ın cesedini 'de ormanlık alanda gömülü olarak buldu. Aslan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, öldürenlerin bağlantılı 14 kişilik bir aile olduğu öğrenildi. zanlılarının cinayetin ardından Suriye'ye geçtikleri tespit edildi.

DEAŞ'lı aile servis şoförünü katletti! Ankara'da öldürüp, cesedi Mersin'e taşıdılar: İşte vahşetin yaşandığı yer

8'İ ÖLDÜ, 2'Sİ YARALI, 4'Ü SAĞ

Belirlenen adrese icra edilen operasyonda ‘teslim ol' çağrılarına uymayan şüpheliler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada zanlılardan 8'i ölü, 2'si yaralı, 4'ü sağ olarak ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde saldırgan ailenin Ankara'da evlerinde konakladıkları iki akrabası M.A ve N.S ise yakalanarak cezaevine gönderildi.

DEAŞ'lı aile servis şoförünü katletti! Ankara'da öldürüp, cesedi Mersin'e taşıdılar: İşte vahşetin yaşandığı yer

GÖMÜLDÜĞÜ YER GÖRÜNTÜLENDİ

Şüphelilerin yolculuk için anlaştıkları Binalı Aslan'ı, Gölbaşı yakınlarında öldürdükten sonra gömdükleri Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık olan Kaburgediği Mahallesi Akarca mevkiinde gömdükleri yer görüntülendi.
Aslan'ın gömüldüğü yeri gösteren ilçe sakinlerinden Onur Balcı, bölgenin emniyet güçleri tarafından çevrildiğini, alan daraltılmasıyla gömüldüğü yerin tespit edildiğini söyledi. Olayı medyadan duyan yöre sakini Meltem Gür ise neden köylerine gömüldüğünü anlamadığını ifade etti.

DEAŞ'lı aile servis şoförünü katletti! Ankara'da öldürüp, cesedi Mersin'e taşıdılar: İşte vahşetin yaşandığı yer

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

İçişler Bakanlığı da geçtiğimiz günlerde olayla ilgili açıklama yapmıştı. Yapılan açıklamada: "Binali Aslan isimli vatandaşımızın aracını kiralayan ve daha sonra vatandaşımızı öldüren DEAŞ örgütü görüşlerini benimsemiş 14 kişilik ailenin Suriye’ye geçiş yaptığının belirlenmesi üzerine MİT Başkanlığımız, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin Suriye İdlip-Atme bölgesindeki adreste kaldıkları tespit edilmiştir. Suriye İç Güvenlik Servisi ile koordineli, adrese yönelik yapılan operasyonda teslim ol çağrılarına ateşle karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, şüphelilerin 8’i ölü, 2’si yaralı, 4’ü sağ olarak ele geçirilmiştir. Suriye’de ele geçirilen şüpheliler ülkemize iade edilmiştir. Gasp edilen aracın geçiş güzergahlarında yapılan çalışmalarda Mersin’in Tarsus ilçesi Kaburgediği Köyü’nde Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünce ortak yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında, araç sahibi B.A. isimli vatandaşımız, ormanlık bölgede toprağa gömülü vaziyette bulunmuştur. Ailenin olaydan önce Ankara’da M.A ve N.S isimli şahısların ikametinde konakladıklarının tespit edilmesi üzerine, şüpheliler Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı ve sevk edildikleri mahkemece tutuklandı" denilmişti.

DEAŞ'lı aile servis şoförünü katletti! Ankara'da öldürüp, cesedi Mersin'e taşıdılar: İşte vahşetin yaşandığı yer
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sokak ortasında cinayet! 20 yaşındaki genç, bıçaklı saldırıda öldürüldü
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Edirne'de baba ve oğuldan kanlı saldırı: Kıraathanede cinayet!
ETİKETLER
#deaş
#cinayet
#mersin
#katil
#terör
#Ankara
#Suriya
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.