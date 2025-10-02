İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul'da şafak vakti düğmeye basıldı.

3 YABANCI TERÖRİST SAVAŞÇIYA GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ silahlı terör örgütü ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve ülke içinde tehdit oluşturduğu belirlenen 3 YTS (Yabancı Terörist Savaşçı) hakkında gözaltı kararı verildi.

DEAŞ PROPAGANDASINA İZİN YOK!

Ayrıca sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ı öven ve örgütün propagandasını yapan 12 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Haklarında yakalama kararı çıkarılan toplam 15 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskını düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 13 kişinin gözaltına alındığı, 2 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.