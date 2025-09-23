İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Hem yurt içinde hem de yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyonun daha düşmesine basıldı.

Çalışmalar neticesinde; DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, örgüte müzahir sosyal medya paylaşımlarında bulunan 1 şüpheli ve örgüt yanlısı şahıslarla para transfer işlemi gerçekleştiren 1 şahıs olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

6 İLÇEDE 10 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul’un 6 ilçesinde 10 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.