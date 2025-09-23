Menü Kapat
TGRT Haber
26°
Gündem
 Baran Aksoy

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 6 ilçede düzenlenen operasyonda; 7 kişi ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalama çalışmaları da devam ediyor.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
IHA
23.09.2025
23.09.2025
Hem yurt içinde hem de yurt dışında örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. 'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir operasyonun daha düşmesine basıldı.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çalışmalar neticesinde; DEAŞ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 8 şüpheli, örgüte müzahir sosyal medya paylaşımlarında bulunan 1 şüpheli ve örgüt yanlısı şahıslarla para transfer işlemi gerçekleştiren 1 şahıs olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için düzenlendi.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

6 İLÇEDE 10 FARKLI ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul’un 6 ilçesinde 10 farklı adrese düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

#istanbul
#deaş
#operasyon
#terör
#yakalama
#Gündem
