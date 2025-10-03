Menü Kapat
TGRT Haber
22°
Gündem
Editor
 Merve Yaz

MİT'ten kaçış yok! İsrail casusu yakalandı

Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail adına faaliyet yürüttüğü belirlenen bir kişiyi "Metron Faaliyeti" adı verilen operasyonla yakaladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile koordineli yürütülen operasyon kapsamında, MOSSAD için çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
07:55
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
08:56

, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu gizli servisi ’a çalıştıkları tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı. MİT’in yaptığı istihbari çalışmalar sonucunda, Serkan Çiçek’in İsrail Çevrimiçi Operasyon Merkezi mensubu Faysal Rasheed ile irtibatlı olduğu tespit edildi. Çiçek, Rasheed’in İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik ajanlık faaliyetini kabul etti.

MİT'ten kaçış yok! İsrail casusu yakalandı

ADINI DEĞİŞTİRDİ, DEDEKTİF OLDU

MİT’in yaptığı çalışmalar ile asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek’in, iş hayatında çok miktarda borçlanması sonrasında ismini değiştirdiği tespit edildi. Bunun üzerine Çiçek, ticareti bırakıp 2020 yılından itibaren Pandora Dedeklifliği kurarak dedektiflik yapmaya başladı. Bu arada İsrail’e yaptığı gerekçesi ile tutuklanan, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin temini konusunda maddi menfaat karşılığında dedektiflere yardımcı olan Musa Kuş ve Avukat Tuğrulhan Dip ile tanıştı. Serkan Çiçek, dedektiflik faaliyetleri kapsamında hem şu an tutuklu bulunan Musa Kuş hem de Avukat Tuğrulhan Dip ile çalışmalar yürüttü. Dedektiflik yapan Serkan Çiçek, İsrail Gizli Servisi MOSSAD ajanlarının dikkatini çekti. MOSSAD mensubu Faysal Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu personeli olarak tanıtarak 31.07.2025’te WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti.

MİT'ten kaçış yok! İsrail casusu yakalandı

4 BİN DOLARA MOSSAD CASUSLUĞU

Faysal Rasheed, Serkan Çiçek’ten Başakşehir’de yaşayan İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktiviste yönelik 4 günlük takip çalışması talep etti. Bu iş kapsamında, Rasheed, Serkan Çiçek’e 01.08.2025’te 4 bin USD değerinde kripto para ödemesi yaptı. Çiçek, hedef ismi internetten araştırdığında Filistinli bir aktivist olduğunu öğrendi. Dedektiflik işlerinde destek aldığı Musa Kuş’un İsrail’e çalışması nedeni ile 19 yıl hüküm alarak tutuklandığını bile bile Çiçek, Faysal Rasheed’in teklifini kabul etti.

MİT'ten kaçış yok! İsrail casusu yakalandı

ADIM ADIM İZ SÜRDÜ ANCAK BULAMADI

Serkan Çiçek, aslında MOSSAD ajanı olan Faysal Rasheed’in kendisine verdiği adrese giderek hedefteki şahsı araştırdı ancak bulamadı. Bunun üzerine kiralık daire bakma bahanesi ile 01-02.08.2025 tarihlerinde siteye girerek keşif çalışması yaptı. Ancak, Serkan Çiçek takip çalışmasında Faysal Rasheed’in istediği bilgileri toplayamadı. Bunun üzerine Rasheed, 03.08.2025’te irtibatı sonlandırdı.

