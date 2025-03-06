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 | Bengül Büyükhan

Akılalmaz oyun! MİT görevlisiyim diyerek kendisini işe aldırdı! Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu onlarca kişiyi dolandırdı

Denizli'de kendisini Milli İstihbarat Teşkilatı Bölge Başkanı, jandarma istihbarat yüzbaşı gibi unvanlarla tanıtarak aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda doktor, avukat, noter ve öğretmenleri dolandıran kişi kıskıvrak yakalandı. Dolandırıcının çalıştığı fabrika sahibini bile kandırarak, "MİT görevlisiyim, burada çalışmam gerekiyor" diye kendisini işe aldırdığı ortaya çıktı.

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Akılalmaz oyun! MİT görevlisiyim diyerek kendisini işe aldırdı! Aralarında kamu görevlilerinin de olduğu onlarca kişiyi dolandırdı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 11:26
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 11:57

Denizli'de yaşanan dolandırıcılık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir vatandaşın ihbarı sayesinde kendisini yıllardır MİT bölge başkanı ve jandarma istihbarat yüzbaşı olarak tanıtan dolandırıcının oyununu altüst oldu. İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Merkezefendi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler, yapılan ısrarlı ve detaylı çalışmalar neticesinde Jandarma'nın dedektifleri olarak bilinen JASAT timleri sahte MİT'çinin Adnan K., olduğunu belirledi.

JASAT timleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan Adnan K., gözaltına alınırken, aracında yapılan aramalarda ise askeri üniforma, el telsizi, kablosuz telefon, jandarma amblemli numaratör ve jandarma araç giriş kartı gibi malzemeler ele geçirildi. Bir fabrikanın poşetleme ünitesinde çalışan sahte MİT'çi ve jandarma istihbarat yüzbaşının çalıştığı fabrika sahibini dahi kandırdığı ortaya çıktı. Telsizle yanına gittiği fabrika sahibine "MİT görevlisiyim, burada çalışmam gerekiyor" diyerek kendisine işe aldıran dolandırıcının, iş yerinden zaman zaman "Kontrole gidiyorum, göreve gidiyorum" diyerek izin aldığı öğrenildi.

KAMU GÖREVLİLERİNDE ARALARINDA OLDUĞU ONLARCA KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ

JASAT timleri, Adnan K.'nin uzun bir süredir kendisini MİT Bölge Başkanı, MİT görevlisi jandarma istihbarat yüzbaşı gibi tanıtarak bu şekilde çevre kazandırdığını belirledi. Resmi kurumlara dahi kendisini bu şekilde tanıtarak işlemlerini kolaylaştıran Adnan K., aralarında özellikle doktor, avukat, öğretmen ve noter gibi önemli meslek gruplarından pek çok kişiyi kandırarak borç para aldığı öğrenildi. Kamu görevlisi, iş adamı, esnaf gibi çok sayıda kişiye kendisini jandarma istihbarat yüzbaşı ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıtan A.K., inandırıcı olması amacıyla da bu kişilerin yanına gittiğinde yanına telsiz aldığı, resmi kurumlara gittiğinde ise fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Kentte istihbaratçı olarak tanınan şüphelinin güvenini kazandığı kişilerden borç aldığı belirlendi. Sahte MİT Bölge Başkanı ve jandarma istihbarat yüzbaşı Adnan K.'ye güvenmeyen bir kişinin ihbarı ise tüm yalanları ortaya çıkardı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli Adnan K., nitelikli dolandırıcılık suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevkinde basın mensuplarının "MİT mensubu olduğunuzu söyleyerek dolandırıcılık yaptığınız söyleniyor?" sorusuna "Konuşmuyorum, kabul etmiyorum" şeklinde yanıt verdi. Adliyeye sevk edilen sahte MİT'çi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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