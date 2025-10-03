Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Mossad ajanı Serkan Çiçek kimdir? Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu öğrenildi

Serkan Çiçek, Mossad operasyonu sonrası en öne çıkan isim oldu. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonunda, İsrail gizli servisi Mossad’a çalıştığı tespit edilen Serkan Çiçek gözaltına alındı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre “Metron faaliyeti” adı verilen operasyon kapsamında yakalanan Çiçek’in, Mossad ajanı Faysal Rasheed ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Mossad ajanı Serkan Çiçek kimdir? Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu öğrenildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 21:51
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 21:51

tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ’a çalışan bir ağ deşifre edildi. Operasyonlarda Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip gözaltına alındı.

SERKAN ÇİÇEK KİMDİR?

Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek, iş hayatında borçlarını ödeyemez hale geldikten sonra ismini değiştirerek ticareti bıraktı ve 2020 yılında “Pandora Dedektifliği” adında bir dedektiflik şirketi kurdu. Çiçek’in dedektiflik faaliyetleri sırasında İsrail gizli servisi Mossad ile temas kurduğu tespit edildi. Güvenlik kaynaklarına göre Çiçek, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin yasa dışı yollarla temini konusunda faaliyet gösteren isimlerle bağlantılıydı.

Mossad ajanı Serkan Çiçek kimdir? Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu öğrenildi

Serkan Çiçek’in isminin Mossad ile birlikte anılmasına neden olan en önemli süreç ise Mossad mensubu Faysal Rasheed ile kurduğu temas oldu. Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtarak 31 Temmuz’da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti. Serkan Çiçek’ten, İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktivisti 4 gün boyunca takip etmesini istedi.

Mossad ajanı Serkan Çiçek kimdir? Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu öğrenildi
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Faysal Rasheed kimdir? Mossad mensubunun adı bugünkü operasyonda geçiyor

SERKAN ÇİÇEK NERELİ, NE İŞ YAPAR?

Serkan Çiçek’in ticaret hayatındaki başarısızlığının ardından dedektifliğe yöneldiği ve bu süreçte farklı kişilerle çalıştığı belirlendi. MİT’in yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çiçek’in, İsrail’e yaptığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezası alan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Çiçek’in dedektiflik faaliyetleri sırasında hem Kuş hem de Dip ile iş birliği yaptığı kaydedildi.

Mossad ajanı Serkan Çiçek kimdir? Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu öğrenildi

Avukat Tuğrulhan Dip’in, yasa dışı sorgu paneli üzerinden elde ettiği kamu kayıtlarındaki kişisel verileri maddi menfaat karşılığında dedektiflere sattığı, bu bilgilerin ise Mossad’a ulaştırıldığı tespit edildi.

Mossad ajanı Serkan Çiçek kimdir? Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu öğrenildi

MİT CASUS OPERASYONUNDA SERKAN ÇİÇEK YAKALANDI MI?

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla “Metron faaliyeti” adı verilen bir çalışma başlattı. Bu operasyon sonucunda Serkan Çiçek’in Mossad’a çalıştığı belirlenerek gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Çiçek’in avukatlık ofisi de dahil olmak üzere üç ayrı adrese baskın düzenlendi.

Mossad ajanı Serkan Çiçek kimdir? Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu öğrenildi

MİT’in elde ettiği bilgilere göre, Çiçek Mossad ajanı Faysal Rasheed’den 4 bin dolar değerinde kripto para alarak bir Filistinli aktivist hakkında takip çalışması yapmakla görevlendirilmişti. Ancak Çiçek, hedefe dair istenilen bilgileri toplayamayınca Rasheed ile bağlantısı kısa süre içinde kesildi. Çiçek’in emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında firari durumda olan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER
#mit
#mit
#milli istihbarat teşkilatı
#istihbarat
#mossad
#mossad
#casusluk
#milli istihbarat teşkilatı (mit)
#Serkan Çiçek
#Tuğrulhan Dip
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.