Mossad ajanı Serkan Çiçek kimdir? Asıl adının Muhammet Fatih Keleş olduğu öğrenildi

MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu Mossad’a çalışan bir ağ deşifre edildi. Operasyonlarda Serkan Çiçek ve avukat Tuğrulhan Dip gözaltına alındı.

SERKAN ÇİÇEK KİMDİR?

Asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan Serkan Çiçek, iş hayatında borçlarını ödeyemez hale geldikten sonra ismini değiştirerek ticareti bıraktı ve 2020 yılında “Pandora Dedektifliği” adında bir dedektiflik şirketi kurdu. Çiçek’in dedektiflik faaliyetleri sırasında İsrail gizli servisi Mossad ile temas kurduğu tespit edildi. Güvenlik kaynaklarına göre Çiçek, kamu kayıtlarındaki kişisel verilerin yasa dışı yollarla temini konusunda faaliyet gösteren isimlerle bağlantılıydı.

Serkan Çiçek’in isminin Mossad ile birlikte anılmasına neden olan en önemli süreç ise Mossad mensubu Faysal Rasheed ile kurduğu temas oldu. Rasheed, kendisini yurt dışında hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtarak 31 Temmuz’da WhatsApp üzerinden Serkan Çiçek ile iletişime geçti. Serkan Çiçek’ten, İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktivisti 4 gün boyunca takip etmesini istedi.

SERKAN ÇİÇEK NERELİ, NE İŞ YAPAR?

Serkan Çiçek’in ticaret hayatındaki başarısızlığının ardından dedektifliğe yöneldiği ve bu süreçte farklı kişilerle çalıştığı belirlendi. MİT’in yürüttüğü çalışmalar kapsamında Çiçek’in, İsrail’e casusluk yaptığı gerekçesiyle 19 yıl hapis cezası alan Musa Kuş ve avukat Tuğrulhan Dip ile birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Çiçek’in dedektiflik faaliyetleri sırasında hem Kuş hem de Dip ile iş birliği yaptığı kaydedildi.

Avukat Tuğrulhan Dip’in, yasa dışı sorgu paneli üzerinden elde ettiği kamu kayıtlarındaki kişisel verileri maddi menfaat karşılığında dedektiflere sattığı, bu bilgilerin ise Mossad’a ulaştırıldığı tespit edildi.

MİT CASUS OPERASYONUNDA SERKAN ÇİÇEK YAKALANDI MI?

MİT, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün ortak operasyonuyla “Metron faaliyeti” adı verilen bir çalışma başlattı. Bu operasyon sonucunda Serkan Çiçek’in Mossad’a çalıştığı belirlenerek gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Çiçek’in avukatlık ofisi de dahil olmak üzere üç ayrı adrese baskın düzenlendi.

MİT’in elde ettiği bilgilere göre, Çiçek Mossad ajanı Faysal Rasheed’den 4 bin dolar değerinde kripto para alarak bir Filistinli aktivist hakkında takip çalışması yapmakla görevlendirilmişti. Ancak Çiçek, hedefe dair istenilen bilgileri toplayamayınca Rasheed ile bağlantısı kısa süre içinde kesildi. Çiçek’in emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında firari durumda olan bir kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.