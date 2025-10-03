Menü Kapat
22°
Faysal Rasheed kimdir? Mossad mensubunun adı bugünkü operasyonda geçiyor

Mossad Faysal Rasheed kim olduğu hakkında detaylar merak ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen operasyon sonucunda, İsrail gizli servisi Mossad’a çalıştığı belirlenen Serkan Çiçek yakalandı. "Metron faaliyeti" adı verilen operasyonda, Çiçek’in Mossad mensubu Faysal Rasheed ile temas kurduğu ve Filistinli bir aktiviste yönelik ajanlık faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

Faysal Rasheed kimdir? Mossad mensubunun adı bugünkü operasyonda geçiyor
Haber Merkezi
GİRİŞ:
03.10.2025
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 21:34

’da gerçekleştirilen ortak operasyonla ’a bilgi sızdırdığı belirlenen Serkan Çiçek gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Çiçek’in İsrail istihbaratına çalışan kişilerle bağlantısı da ortaya çıkarıldı.

MİT'TEN CASUS OPERASYONU

’nın istihbari çalışmaları sonucu, asıl adı Muhammet Fatih Keleş olan ve sonradan ismini Serkan Çiçek olarak değiştiren şüphelinin, İsrail gizli servisi Mossad için faaliyet yürüttüğü belirlendi. Ticari hayatında ciddi borçlar nedeniyle ismini değiştiren Çiçek, 2020 yılında "Pandora Dedektifliği" adlı bir şirket kurarak bu alana yöneldi.

Faysal Rasheed kimdir? Mossad mensubunun adı bugünkü operasyonda geçiyor

Yapılan araştırmalarda, Çiçek’in hem kamu kayıtlarından elde edilen kişisel verileri maddi menfaat karşılığında satan avukat Tuğrulhan Dip hem de suçlamasıyla tutuklu bulunan Musa Kuş ile işbirliği yaptığı ortaya çıktı.

Faysal Rasheed kimdir? Mossad mensubunun adı bugünkü operasyonda geçiyor

Operasyon kapsamında Çiçek’in Mossad mensubu Faysal Rasheed ile bağlantısı da gün yüzüne çıkarıldı. Rasheed’in, kendisini yurtdışında faaliyet gösteren bir hukuk bürosu çalışanı olarak tanıttığı, 31 Temmuz’da WhatsApp üzerinden Çiçek ile iletişime geçtiği belirlendi. Bu iletişim sonucunda Çiçek’e, Başakşehir’de yaşayan ve İsrail’in Orta Doğu politikalarına muhalif bir Filistinli aktivistin takibinin yapılması talimatı verildi. Rasheed’in bu çalışma karşılığında 1 Ağustos’ta Çiçek’e 4 bin dolar değerinde kripto para gönderdiği tespit edildi.

Faysal Rasheed kimdir? Mossad mensubunun adı bugünkü operasyonda geçiyor

FAYSAL RASHEED KİMDİR?

Hakkında kamuya açık detaylı bilgi bulunmayan Faysal Rasheed, Mossad ile bağlantılı olarak Serkan Çiçek’e ulaştı. kaynaklarına göre, Rasheed kendisini hukuk bürosu çalışanı olarak tanıtarak Çiçek’e Filistinli bir aktivisti takip etmesi yönünde talimat verdi. Bu kapsamda Çiçek, 1-2 Ağustos tarihlerinde söz konusu kişinin yaşadığı siteye girerek keşif çalışmaları yürüttü ancak hedef hakkında istenilen bilgileri elde edemedi. Bunun üzerine Rasheed, 3 Ağustos’ta Çiçek ile irtibatı kesti.

Faysal Rasheed kimdir? Mossad mensubunun adı bugünkü operasyonda geçiyor

Faysal Rasheed’in Mossad adına yürüttüğü bu temas, Çiçek’in yakalanmasıyla sonuçlanan operasyonun en kritik noktalarından biri oldu. Rasheed’in yönlendirmesiyle harekete geçen Çiçek, kısa süreli keşif çalışmalarının ardından başarısız oldu. Şüpheli Serkan Çiçek’in yakalanması için biri avukatlık ofisi olmak üzere üç ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

