18°
Ekim dolunayı ne zaman? Yarın dolunay var mı?

Yılın en ışıltılı gökyüzü olaylarından biri için geri sayım başladı. Ekim ayı dolunayı, hem görsel şöleniyle hem de oluşturduğu etkilerle ilgi çekecek.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
saat ikonu 17:46
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
saat ikonu 17:46

Ay'ın en aydınlık evresi olan , gökyüzünü her ay farklı bir büyüyle süslemeye devam ediyor.

2025 yılı süresince toplam 12 kez yaşanacak bu görsel gösterinin 10’uncusu ekim ayında gözlemlenecek.

Gökyüzü tutkunları da bu tarihi takvimlerine çoktan kaydetti.

EKİM DOLUNAYI NE ZAMAN?

Takvimler 7 Ekim’i gösterdiğinde gökyüzünde bir kez daha dolunay seyredilecek.

Sonbahar Ekinoksu’na en yakın dönemde meydana gelen ikinci süper Ay, Hasat Dolunayı olarak da adlandırılıyor.

21’inde ise yeni ay heyecanı başlayacak.

Dolunay, Ay, Dünya ve Güneş’in konumlarıyla ilişkilidir.

Ay, Dünya’dan bakıldığında Güneş’in karşısında bulunur.

Bu durum da Ay’ın aydınlık yüzünü ortaya çıkarır.

Gün batımı saatlerinde dolunay doğar, gün doğumu esnasında da batar.

Sıkça Sorulan Sorular

Dolunayın oluşma nedeni nedir?
Dolunay, Ay’ın Dünya’nın tam karşısında yer alarak Güneş’ten aldığı ışığı tamamen yansıttığı evredir. Bu konum sayesinde Ay gökyüzünde en parlak hâliyle görünür.
