Ekim dolunayı ne zaman? Yarın dolunay var mı?

Ay'ın en aydınlık evresi olan dolunay, gökyüzünü her ay farklı bir büyüyle süslemeye devam ediyor.
2025 yılı süresince toplam 12 kez yaşanacak bu görsel gösterinin 10’uncusu ekim ayında gözlemlenecek.
Gökyüzü tutkunları da bu tarihi takvimlerine çoktan kaydetti.
Takvimler 7 Ekim’i gösterdiğinde gökyüzünde bir kez daha dolunay seyredilecek.
Sonbahar Ekinoksu’na en yakın dönemde meydana gelen ikinci süper Ay, Hasat Dolunayı olarak da adlandırılıyor.
21’inde ise yeni ay heyecanı başlayacak.
Dolunay, Ay, Dünya ve Güneş’in konumlarıyla ilişkilidir.
Ay, Dünya’dan bakıldığında Güneş’in karşısında bulunur.
Bu durum da Ay’ın aydınlık yüzünü ortaya çıkarır.
Gün batımı saatlerinde dolunay doğar, gün doğumu esnasında da batar.