3.53 promil alkol nedir fazla mı? Güllü’nün otopsi raporu ortaya çıktı

Yalova'da 6'ncı kattaki dairesinin penceresinden düşen şarkıcı Güllü’nün ölümüne dair soruşturma devam ederken, sanatçının Adli Tıp raporu açıklandı.

Güllü’nün ön otopsi raporunda “darp” ve “şiddet” izine rastlanmadığı belirtildi.

Pencereden düşmeden önceki son dakikaları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü’nün ölümüyle ilgili incelemede birçok iddia ayrıntılı biçimde değerlendiriliyor.

3.53 PROMİL ALKOL NEDİR, YÜKSEK Mİ?

Yapılan analiz sonucunda 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen Güllü’nün, iç organ örneklerinde ve mide içeriğinde yapılan aramada uyuşturucu maddeye rastlanmadı.

3.53 promil alkol düzeyi, tıbbi olarak oldukça yüksek ve riskli bir seviye olarak değerlendiriliyor.

3.53 promil, yasal sınır olan 0.5 promilin yaklaşık 7 katı seviyesinde bulunuyor.

Bu miktarda alkol alan kişilerin denge ve bilinç durumunu tamamen yitirebileceği ifade ediliyor.

Ailenin avukatı Rahmi Çelik ise yaptığı yazılı açıklamada, “Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir” dedi.