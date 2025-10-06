Menü Kapat
Aktüel
Canlı Yayın
18°
Avatar
Editor
 | Erdem Avsar

3.53 promil alkol nedir fazla mı? Güllü'nün otopsi raporu ortaya çıktı

Güllü’nün vefatının ardından iddialar peş peşe gelirken otopsi raporunda yer alan ayrıntılar dikkat çekti. Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edilirken yurttaşlar bu oranın yüksek mi düşük mü olduğunu merak etti.

3.53 promil alkol nedir fazla mı? Güllü’nün otopsi raporu ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2025
17:20
|
GÜNCELLEME:
06.10.2025
17:25

Yalova'da 6'ncı kattaki dairesinin penceresinden düşen Güllü’nün ölümüne dair soruşturma devam ederken, sanatçının Adli Tıp raporu açıklandı.

Güllü’nün ön raporunda “darp” ve “şiddet” izine rastlanmadığı belirtildi.

Pencereden düşmeden önceki son dakikaları da evindeki güvenlik kamerasına yansıyan Güllü’nün ölümüyle ilgili incelemede birçok iddia ayrıntılı biçimde değerlendiriliyor.

3.53 promil alkol nedir fazla mı? Güllü’nün otopsi raporu ortaya çıktı

3.53 PROMİL ALKOL NEDİR, YÜKSEK Mİ?

Yapılan analiz sonucunda 3.53 promil alkollü olduğu belirlenen Güllü’nün, iç organ örneklerinde ve mide içeriğinde yapılan aramada maddeye rastlanmadı.

3.53 promil düzeyi, tıbbi olarak oldukça yüksek ve riskli bir seviye olarak değerlendiriliyor.

3.53 promil, yasal sınır olan 0.5 promilin yaklaşık 7 katı seviyesinde bulunuyor.

3.53 promil alkol nedir fazla mı? Güllü’nün otopsi raporu ortaya çıktı

Bu miktarda alkol alan kişilerin denge ve bilinç durumunu tamamen yitirebileceği ifade ediliyor.

Ailenin avukatı Rahmi Çelik ise yaptığı yazılı açıklamada, “Bu bulgular, merhumenin yüksek alkol etkisi altında kazara bir düşme yaşadığı olasılığını güçlü bir şekilde desteklemektedir” dedi.

Sıkça Sorulan Sorular

Güllü’nün ölümüne dair otopsi raporunda hangi bulgular yer aldı?
Rapora göre Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol bulundu, ancak vücudunda darp veya cebir izine rastlanmadı.
ETİKETLER
#uyuşturucu
#ölüm
#şarkıcı
#otopsi
#alkol
#Güllü
#Aktüel
