Fayton çeken atı, alkol içire içire bağımlı hale getirdi! Görüntülere tepki yağıyor

Muğla'nın Yatağan ilçesinde sünnet çocuğunun gezdirilmesi için fayton çağırıldı. Çocuğu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkol verilmesi görenleri şoke etti. Yemek tabağı içinde ata alkol içirildiğini anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler tepki çekerken sürekli alkollü içki verildiği öğrenilen atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.