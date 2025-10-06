Fayton çeken atı, alkol içire içire bağımlı hale getirdi! Görüntülere tepki yağıyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Muğla'nın Yatağan ilçesinde sünnet çocuğunun gezdirilmesi için fayton çağırıldı. Çocuğu fayton ile taşıyacak olan ata, sahibi tarafından alkol verilmesi görenleri şoke etti. Yemek tabağı içinde ata alkol içirildiğini anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler tepki çekerken sürekli alkollü içki verildiği öğrenilen atın bağımlı hale geldiği öğrenildi.