Bursa'da ticari araç sürücüsü yürekleri ağza getirdi! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bursa Nilüfer'de bir ticari araç sürücüsü, yoğun trafikte tehlikeli bir şekilde makas atarak ilerledi. Sürücünün yürekleri ağza getiren tehlikeli manevraları başka bir aracın iç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza kıl payı önlenirken sürücü hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.
Olay, Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi anayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki ticari araç sürücüsü, yoğun trafikte hızla makas atarak ilerledi. Tehlikeli manevralar yapan sürücü, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attı.