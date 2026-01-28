İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 28-29-30 Ocak İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler

İzmir’de planlı elektrik kesintilerine ilişkin takvim belli oldu. Kent genelinde farklı tarihlerde uygulanacak kesintiler, çok sayıda ilçe ve mahalleyi kapsıyor.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 OCAK

28 Ocak 2026 tarihinde İzmir’in birçok ilçesinde gün boyunca planlı elektrik kesintileri yapılacak. Buca’da Fırat ve Hürriyet mahallelerinde sabah saatlerinden öğleden sonraya kadar sürecek kesintiler öngörülürken, Çiğli’de Yakakent, Şirintepe, Köyiçi ve Güzeltepe mahalleleri aynı saat aralığında elektrik alamayacak.

28 Ocak’ta İzmir’de yaşanacak elektrik kesintileri:

Buca

Fırat ve Hürriyet mahallelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Çiğli

Yakakent, Şirintepe, Köyiçi ve Güzeltepe mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Dikili

Kabakum mahallesinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında, Çandarlı, Bademli ve Denizköy bölgelerinde ise 14.00 ile 18.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş

Çamyayla mahallesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır.

Bornova

Ümit mahallesinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Konak

Çaldıran, Yenidoğan, Küçükada, Zeytinlik ve Yeşildere mahallelerinde gece 01.00 ile 01.15 arasında ve öğleden sonra 16.00 ile 16.15 arasında kısa süreli planlı kesintiler yapılacaktır. Ayrıca Yenidoğan ve Küçükada mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti uygulanacaktır.

Karabağlar

Uğur Mumcu, Bozyaka ve Sarıyer mahallelerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karşıyaka

Alaybey ve Tersane mahallelerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında planlı kesinti uygulanacaktır.

Narlıdere

Narlı, 2. İnönü ve Çatalkaya mahallelerinde 09.00 ile 13.00 ve 13.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.

Kiraz

Taşlıyatak mahallesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Menderes

Tekeli Fevzi Çakmak, İTOB OSB ve Tekeli Atatürk mahallelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çeşme

İsmet İnönü mahallesinde farklı sokaklarda 09.00 ile 15.30 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.

Urla

Kalabak, Denizli ve Güvendik mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Foça

Yenibağarası mahallesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 29 OCAK

29 Ocak 2026 Perşembe günü İzmir genelinde kesinti programı devam edecek. Karşıyaka’da Cumhuriyet ve Bahçelievler mahalleleri, Bornova’da Kazımdirik ve Çınar mahalleleri ile Gaziemir Dokuz Eylül Mahallesi belirlenen saatlerde elektrik alamayacak.

29 Ocak’ta İzmir’de yaşanacak elektrik kesintileri:

Karşıyaka

Cumhuriyet ve Bahçelievler mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Dikili

Kabakum mahallesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Bornova

Kazımdirik ve Çınar mahallelerinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında planlı kesinti yapılacaktır.

Ödemiş

Horzum mahallesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Gaziemir

Dokuz Eylül mahallesinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Konak

Mithatpaşa, Bahçelerarası, Eğitim, İnciraltı, Onur, Fahrettin Altay, Çankaya, Güzelyalı, Zafertepe, 2. Kadriye ve çevre mahallelerde gece ve gündüz saatlerinde planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.

Aliağa

Bozköy, Samurlu, Siteler, Horozgediği ve Çakmaklı mahallelerinde gün içinde farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Çiğli

Uğur Mumcu ve Balatçık mahallelerinde 08.00 ile 12.00 saatleri arasında kesinti yapılacaktır.

Karabağlar

Kibar ve Sevgi mahallelerinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Urla

Kalabak, Şirinkent, Çamlıçay, Yelki ve İskele mahallelerinde 09.00 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.

Kiraz

Kırköy, Yeni, Şemsiler ve çevre mahallelerde 09.00 ile 17.30 saatleri arasında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Buca

29 Ekim ve Kaynaklar Merkez mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 30 OCAK

30 Ocak 2026 Cuma günü de İzmir’in çeşitli ilçelerinde geniş kapsamlı kesintiler planlanıyor. Buca’da İnönü, Göksu, Kaynaklar Merkez, Adatepe, Çamlık ve Yiğitler mahalleleri gün boyu kesinti programına dahil edilirken, Dikili’de İsmetpaşa, Demirtaş, Aşağıkırıklar ve Salimbey mahallelerinde sabah saatlerinden itibaren elektrik kesintisi uygulanacak.

30 Ocak’ta İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler şöyledir:

Buca

İnönü, Göksu, Kaynaklar Merkez, Adatepe, Çamlık ve Yiğitler mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.

Dikili

İsmetpaşa, Demirtaş, Aşağıkırıklar ve Salimbey mahallelerinde 09.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Karşıyaka

Örnekköy, Cumhuriyet, Tuna ve Bahariye mahallelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Bornova

Naldöken mahallesinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ödemiş

Üç Eylül, Anafartalar, Atatürk, Cumhuriyet, İnönü ve Akıncılar mahallelerinde 08.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintileri olacaktır.

Menderes

Efemçukuru mahallesinde 10.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi planlanmıştır.

Karabağlar

Tırazlı, Yurdoğlu, Uzundere ve Zafer mahallelerinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Seferihisar

Camikebir mahallesinde 08.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Foça

Yenibağarası mahallesinde 10.00 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacaktır.

Kiraz

Haliller, Solaklar, Sırımlı, Sarıkaya, Olgunlar, Kaleköy, Çayağzı, Yeniköy ve Tekbıçaklar mahallelerinde 09.45 ile 16.00 saatleri arasında elektrik kesintileri yapılacaktır.