Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak! Çankaya, Gölbaşı, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Ankara’da son dakika elektrik kesintilerine ilişkin program ve arıza bilgileri ilçe ilçe açıklandı. Kesintiler hem anlık arızalar hem de planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulanıyor. Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler, kesinti saatleri ve nedenleri açıklandı.

28-29-30 OCAK ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara’nın birçok ilçesinde 28, 29 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak:

AKYURT

Akyurt ilçesinde halihazırda devam eden elektrik kesintisi, Ahmetadil Mahallesi Ahmetadil Sokak ve çevresinde meydana gelen şebeke arızasından kaynaklanmaktadır. Yetkili ekiplerin arızaya müdahalesi sürmekte olup, elektrik enerjisinin en kısa sürede yeniden verilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaların süresi, arızanın seyrine göre değişiklik gösterebilecektir.

Planlanan bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında ise ilçenin farklı bölgelerinde belirli tarihlerde elektrik kesintileri uygulanacaktır.

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Şeyhler, Kozludere, Köy İçi ve Teberik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Fevzi Çakmak, İstiklal, Erenay, Cemre, Yazıbeyli, Çayır, Acema, Aybike, Ayyıldız, Derya ve Asena sokaklarında planlı kesinti yapılacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 10.15 ile 14.15 arasında Teberik bölgesinde, aynı gün saat 09.15 ile 14.30 arasında ise Şeyhler, Kozludere, Köy İçi ve Teberik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları devam edecektir.

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde Battalgazi, Başpınar ve Doğantepe mahallelerinde birden fazla sokakta şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Battalgazi Mahallesi 1232, 1233 ve 1027 sokaklarında devam eden arızalar için ekipler çalışmalarını sürdürmekte olup, bazı bölgelerde enerjinin 27 Ocak 2026 saat 23.55 itibarıyla verilmesi planlanmaktadır.

Başpınar Mahallesi 1110 Sokak ile Doğantepe Mahallesi Şehit Hacı Osman Dugan Sokak ve çevresinde meydana gelen arızalarda ise enerjinin 27 Ocak 2026 saat 23.22 civarında verilmesi öngörülmektedir. Diğer sokaklarda çalışmalar devam etmekte olup net bir enerji verme saati bulunmamaktadır.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Şehit Hacı Osman Dugan, Şehit Ertuğrul Kocaer ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde ise farklı saat aralıklarında Hilmi Çayıroğlu, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Uzunyol, Kılıçlı, Ada, Bent, İnce Yol, Sumbül ve çevresindeki sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde planlanan bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Harman bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu süre zarfında bölgede enerji verilemeyecek olup çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik yeniden sağlanacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde ise saat 09.00 ile 10.00 arasında Şadırvan, Çilingir, İhsan Yavaş, Suluhan ve Bostancılar Çarşısı çevresinde planlı kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 11.30 arasında Develik ve Yokuş bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır.

ÇAMLIDERE

Çamlıdere ilçesinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 00.30 ile 02.30 arasında geniş kapsamlı bir şebeke iyileştirme çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda mahalle, köy ve yayla bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Yayla Evleri Hıdırlar, Cumhuriyet, Saray, Fevzi Çakmak, Şehit Yılmaz Tekgül, Aköz, Fındıklı, Göçer, Menteşeler, Çengeller, Beşkonak, Bulak, Kızılcaören, Aluç, Duralı Yanık, Turgutlar, Aköz, Salın, Kavaközü, Köseler ve çevredeki diğer yerleşim alanları bulunmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verilmesi planlanmaktadır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde Çukurambar, Söğütözü, Cevizlidere, Gökkuşağı, İlkbahar, Yeşilkent, Yukarı Öveçler, Alacaatlı, Keklik Pınarı, Harbiye ve Dikmen bölgelerinde çok sayıda sokakta şebeke arızaları nedeniyle devam eden elektrik kesintileri bulunmaktadır. Bu bölgelerde meydana gelen arızalara ekipler tarafından müdahale edilmekte olup, elektrik enerjisinin en kısa sürede yeniden verilmesi hedeflenmektedir.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28, 29 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde Anadolu 54 Dubleks Evleri Sitesi, Yeşil Güvenler Sitesi, Bangabandhu, Önder Sokak, Taşkent, Şehit Mehmet Aras, Aşkabat, Dikmen, Kabil, Lizbon, Şehit Mete İmrak ve çevresindeki cadde ve sokaklarda belirli saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesinde Karşıyaka, Kızılcaşar ve Hacılar mahallelerinde çok sayıda sokakta şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Arızalara ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, enerjinin en kısa sürede verilmesi amaçlanmaktadır.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gençal, Güneş, Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Huzur, Meriç, Botanık, Mevlana ve çevresindeki birçok cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Seçkent Sitesi ve Koparan bölgelerinde de belirli tarihlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde Yükseltepe, Karşıyaka, Esertepe, Ayvalı, Gümüşdere, Karakaya, Bağlarbaşı, Güzelyurt ve Hisar mahallelerinde çok sayıda sokakta şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri bulunmaktadır. Bazı bölgelerde enerjinin 27 Ocak 2026 saat 23.07 itibarıyla verilmesi planlanırken, diğer bölgelerde arıza giderme çalışmaları devam etmektedir.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Taşlı, Kurşunlu, 19 Mayıs, Şenkaya, Akdemir, Cambıl ve Çambaşı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.