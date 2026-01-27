Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak! Çankaya, Gölbaşı, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

28, 29 ve 30 Ocak Ankara son dakika elektrik kesintisi listesi açıklandı. Başkent Ankara elektrik kesintisi 28 Ocak, 29 Ocak ve 30 Ocak tarihlerinde belirli saat aralıklarında meydana gelecek. Çankaya ve Keçiören elektrik kesintisi listesi en çok kesintinin olduğu ilçeler arasında. Ankara genelinde birçok ilçeyi kapsayan elektrik kesintileri, devam eden şebeke arızaları ve planlanan bakım çalışmaları nedeniyle sürüyor. Başkentte farklı tarihlerde ve saat aralıklarında uygulanacak kesintiler; Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Gölbaşı ve Keçiören ilçelerinde çok sayıda mahalle, cadde ve sokağı etkiliyor. Yetkili ekiplerin sahadaki çalışmaları devam ederken, bazı bölgelerde enerji verilme saatleri netleşmiş durumda, bazı noktalarda ise çalışmaların tamamlanması bekleniyor. İşte Ankara elektrik kesintisi 28 Ocak, 29 ve 30 Ocak kesinti listesi…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak! Çankaya, Gölbaşı, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.01.2026
saat ikonu 23:17
|
GÜNCELLEME:
27.01.2026
saat ikonu 23:20

’da son dakika elektrik kesintilerine ilişkin program ve arıza bilgileri ilçe ilçe açıklandı. Kesintiler hem anlık arızalar hem de planlı şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında uygulanıyor. Ankara’da elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler, kesinti saatleri ve nedenleri açıklandı.

28-29-30 OCAK ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara’nın birçok ilçesinde 28, 29 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde elektrik kesintisi yaşanacak:

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak! Çankaya, Gölbaşı, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

AKYURT

Akyurt ilçesinde halihazırda devam eden elektrik kesintisi, Ahmetadil Mahallesi Ahmetadil Sokak ve çevresinde meydana gelen şebeke arızasından kaynaklanmaktadır. Yetkili ekiplerin arızaya müdahalesi sürmekte olup, elektrik enerjisinin en kısa sürede yeniden verilmesi hedeflenmektedir. Çalışmaların süresi, arızanın seyrine göre değişiklik gösterebilecektir.

Planlanan bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında ise ilçenin farklı bölgelerinde belirli tarihlerde elektrik kesintileri uygulanacaktır.

28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Şeyhler, Kozludere, Köy İçi ve Teberik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik verilemeyecektir.

29 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında Fevzi Çakmak, İstiklal, Erenay, Cemre, Yazıbeyli, Çayır, Acema, Aybike, Ayyıldız, Derya ve Asena sokaklarında planlı kesinti yapılacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde saat 10.15 ile 14.15 arasında Teberik bölgesinde, aynı gün saat 09.15 ile 14.30 arasında ise Şeyhler, Kozludere, Köy İçi ve Teberik bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları devam edecektir.

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde Battalgazi, Başpınar ve Doğantepe mahallelerinde birden fazla sokakta şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Battalgazi Mahallesi 1232, 1233 ve 1027 sokaklarında devam eden arızalar için ekipler çalışmalarını sürdürmekte olup, bazı bölgelerde enerjinin 27 Ocak 2026 saat 23.55 itibarıyla verilmesi planlanmaktadır.

Başpınar Mahallesi 1110 Sokak ile Doğantepe Mahallesi Şehit Hacı Osman Dugan Sokak ve çevresinde meydana gelen arızalarda ise enerjinin 27 Ocak 2026 saat 23.22 civarında verilmesi öngörülmektedir. Diğer sokaklarda çalışmalar devam etmekte olup net bir enerji verme saati bulunmamaktadır.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Şehit Hacı Osman Dugan, Şehit Ertuğrul Kocaer ve çevresindeki çok sayıda cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak! Çankaya, Gölbaşı, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

30 Ocak 2026 tarihinde ise farklı saat aralıklarında Hilmi Çayıroğlu, Arif Nihat Asya, Eşref Özant, Yılmaz Çolpan, Sağlık 1, Şehit Adem Kocadağ, Soğukpınar, Uzunyol, Kılıçlı, Ada, Bent, İnce Yol, Sumbül ve çevresindeki sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde planlanan bakım ve şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Harman bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Bu süre zarfında bölgede enerji verilemeyecek olup çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik yeniden sağlanacaktır.

30 Ocak 2026 tarihinde ise saat 09.00 ile 10.00 arasında Şadırvan, Çilingir, İhsan Yavaş, Suluhan ve Bostancılar Çarşısı çevresinde planlı kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 11.30 arasında Develik ve Yokuş bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılması planlanmaktadır.

ÇAMLIDERE

Çamlıdere ilçesinde 29 Ocak 2026 tarihinde saat 00.30 ile 02.30 arasında geniş kapsamlı bir şebeke iyileştirme çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışma nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda mahalle, köy ve yayla bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Yayla Evleri Hıdırlar, Cumhuriyet, Saray, Fevzi Çakmak, Şehit Yılmaz Tekgül, Aköz, Fındıklı, Göçer, Menteşeler, Çengeller, Beşkonak, Bulak, Kızılcaören, Aluç, Duralı Yanık, Turgutlar, Aköz, Salın, Kavaközü, Köseler ve çevredeki diğer yerleşim alanları bulunmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik enerjisinin yeniden verilmesi planlanmaktadır.

ÇANKAYA

ilçesinde Çukurambar, Söğütözü, Cevizlidere, Gökkuşağı, İlkbahar, Yeşilkent, Yukarı Öveçler, Alacaatlı, Keklik Pınarı, Harbiye ve Dikmen bölgelerinde çok sayıda sokakta şebeke arızaları nedeniyle devam eden elektrik kesintileri bulunmaktadır. Bu bölgelerde meydana gelen arızalara ekipler tarafından müdahale edilmekte olup, elektrik enerjisinin en kısa sürede yeniden verilmesi hedeflenmektedir.

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak! Çankaya, Gölbaşı, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28, 29 ve 30 Ocak 2026 tarihlerinde Anadolu 54 Dubleks Evleri Sitesi, Yeşil Güvenler Sitesi, Bangabandhu, Önder Sokak, Taşkent, Şehit Mehmet Aras, Aşkabat, Dikmen, Kabil, Lizbon, Şehit Mete İmrak ve çevresindeki cadde ve sokaklarda belirli saat aralıklarında planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

Gölbaşı ilçesinde Karşıyaka, Kızılcaşar ve Hacılar mahallelerinde çok sayıda sokakta şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Arızalara ilişkin çalışmalar devam etmekte olup, enerjinin en kısa sürede verilmesi amaçlanmaktadır.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Gençal, Güneş, Fevzi Çakmak, Gazi Mustafa Kemal, Atatürk, Huzur, Meriç, Botanık, Mevlana ve çevresindeki birçok cadde ve sokakta şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca Seçkent Sitesi ve Koparan bölgelerinde de belirli tarihlerde planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Ankara elektrik kesintisi 28-29-30 Ocak! Çankaya, Gölbaşı, Keçiören elektrik kesintisi ne zaman bitecek?

KEÇİÖREN

ilçesinde Yükseltepe, Karşıyaka, Esertepe, Ayvalı, Gümüşdere, Karakaya, Bağlarbaşı, Güzelyurt ve Hisar mahallelerinde çok sayıda sokakta şebeke arızaları nedeniyle elektrik kesintileri bulunmaktadır. Bazı bölgelerde enerjinin 27 Ocak 2026 saat 23.07 itibarıyla verilmesi planlanırken, diğer bölgelerde arıza giderme çalışmaları devam etmektedir.

Planlanan bakım çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Taşlı, Kurşunlu, 19 Mayıs, Şenkaya, Akdemir, Cambıl ve Çambaşı bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİKETLER
#Yaşam
#çankaya
#keçiören
#Ankara
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.