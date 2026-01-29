Altın satmanın zamanı geldi mi? İslam Memiş, kar etmek isteyene Şubat ayını işaret etti!

Piyasa İran’ı, Orta Doğu’yu, Fed’i, dolar endeksini, tahvil faizlerini satın almıyor. Bir haftada 1000 dolar yükselen bir altından bahsediyoruz. Teknik olarak konuşulamaz. Bu bir değişim süreci, piyasa süreci değil. Sert düzeltmeler olacak ama bunlar düşüş değil düzeltme. Şubat’ın ilk ya da ikinci haftası olabilir. Altın ve gümüş yatırım piyasası olmaktan çıkarıldı, kripto gibi al-sat piyasası yapıldı. Kısa vadeli işlem yapanlar kaybedecek.

