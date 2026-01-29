Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Altın satmanın zamanı geldi mi? İslam Memiş, kar etmek isteyene Şubat ayını işaret etti!

Ocak 29, 2026 13:08
1
islam memiş altın

Altın şahlandı, gümüş uçuyor, bakır köpürtülüyor. Piyasalarda sular durulmuyor. Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı yayında piyasalar hakkında çok kritik uyarılarda bulunarak, altın almak ve satmak için uygun tarihler konusunda yatırımcılara seslendi.

2
FED VE FAİZ İNDİRİMİ

FED VE FAİZ İNDİRİMİ

Fed’in faizi sabit bırakmasını sürpriz olarak görmeyen Memiş, Mayıs’ta Jerome Powell’ın görev süresinin dolacak olmasına dikkat çekerek "Görev süresi dolmadan bir faiz indirimi daha yapabilir. Metinde yok ama psikolojik baskıya dayanabilecek mi, göreceğiz" dedi.
 

3
BİTCOİN HALA UCUZ

BİTCOİN HALA UCUZ

Kripto piyasasının zamanlamasının net olmadığını vurgulayan Memiş, "Bitcoin 88 bin doların üzerinde bile bana göre ucuz. 90–100 bin dolar altı fırsat" dedi.
 

4
Altcoin

Altcoin’lerin de Bitcoin öncülüğünde yükseleceğini belirten Memiş, asıl rallinin yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinde gelebileceğini söyledi.
 

5
Altın ve gümüş

Altın ve gümüşte sert yükselişler olduğunu ifade eden Memiş, "Gümüşün tavanı nedir sorusu çok geliyor. Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır hepsi birlikte değerlendirilmelidir. Artık teknik olarak piyasayı takip etmenin bir manası yok. Dünya bir değişim sürecinde" dedi.
 

6
Dijital para

Dijital paralara geçişin altyapısı kurulduğunu söyleyen Memiş, "Son iki aydır değerli metaller yatırım aracı olmaktan çıkarılıp spekülasyon aracına çevrildi. Bir saatte 120 dolar yükseltiyorlar, sonra 100 dolar geri çekiyorlar. Bu piyasada en çok kazanan merkez bankaları ve sistem. O yüzden yatırımcılar mevcut konumunu koruyup kenarda beklemeli" diyerek yatırımcıları uyardı.
 

7
ALTIN İSLAM MEMİŞ

"Altın 6.000–7.000 dolar gibi söylemler magazin tarafı. Teknik yorum mümkün değil. 2030’daki büyük reset süreci öne çekildi. Kağıt para kalkacak. Amerika altınla, Çin gümüşle, Elon Musk bakırla bu savaşta. Çin, Rusya ve Amerika hem savaşta hem para savaşında anlaşmış durumda. En çok altın Amerika’da, en çok gümüş Çin’de. Onlar kazanıyor" diyen Memiş, piyasanın her daim kazandığını hatırlattı.
 

8
Altın ve gümüş yatırım piyasası

Piyasa İran’ı, Orta Doğu’yu, Fed’i, dolar endeksini, tahvil faizlerini satın almıyor. Bir haftada 1000 dolar yükselen bir altından bahsediyoruz. Teknik olarak konuşulamaz. Bu bir değişim süreci, piyasa süreci değil. Sert düzeltmeler olacak ama bunlar düşüş değil düzeltme. Şubat’ın ilk ya da ikinci haftası olabilir. Altın ve gümüş yatırım piyasası olmaktan çıkarıldı, kripto gibi al-sat piyasası yapıldı. Kısa vadeli işlem yapanlar kaybedecek.
 

9
ALTIN SATMA ZAMANI GELDİ Mİ?

ALTIN SATMA ZAMANI GELDİ Mİ?

Pozisyonu bozmamak gerekir. Nakde ihtiyacın yoksa malına sahip çık. Sert düşüşlerde nakdin varsa ilave yap. Ama mevcut pozisyonu bozmak akıl kârı değil. Ortada piyasa yok, oyun var.
 

10
Elinde nakit olan

Elinde nakit olanın beklemesi gerektiğini söyleyen Memiş, "Şubat ayındaki sert düşüşlerden sonra alım yapılabilir. TL ile işlem yapmayın, miktara odaklanın. Rasyo üzerinden takas yapın. Benim umurumda olan 88’den satıp 77’den yerine koyabildim mi, mesele bu"
 

11
altın

Memiş’e göre mevcut pozisyonlar bozulmamalı:

"Nakde ihtiyacın yoksa malına sahip çık. Sert düşüşlerde nakdin varsa ekleme yap. Satmak akıl kârı değil"

 

12
şubat ayı altın düzeltme

Şubat ayında sert düzeltmeler olabileceğini belirten Memiş, TL bazlı kazançlara sevinmenin finansal okuryazarlık olmadığını vurguladı.
 

13
bakır

Bakırdaki yükselişin abartıldığını savunan Memiş, “Endüstriyel ihtiyaç var ama köpürtülüyor" dedi.
 

14
Platin ve paladyum

Platin ve paladyumun da artık yatırım piyasası olmaktan çıktığını ifade eden Memiş, Borsa İstanbul için temkinli olunması gerektiğini söyledi.
 

15
altın

Piyasalarda her ay farklı bir enstrümanın öne çıkarılacağını savunan Memiş, “2026 manipülasyon yılı demiştim, daha ilk aydan gördük” dedi.

 

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.