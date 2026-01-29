Altın satmanın zamanı geldi mi? İslam Memiş, kar etmek isteyene Şubat ayını işaret etti!

Kategoriler
Altın şahlandı, gümüş uçuyor, bakır köpürtülüyor. Piyasalarda sular durulmuyor. Finans Analisti İslam Memiş, Youtube kanalında yaptığı yayında piyasalar hakkında çok kritik uyarılarda bulunarak, altın almak ve satmak için uygun tarihler konusunda yatırımcılara seslendi.
Fed’in faizi sabit bırakmasını sürpriz olarak görmeyen Memiş, Mayıs’ta Jerome Powell’ın görev süresinin dolacak olmasına dikkat çekerek "Görev süresi dolmadan bir faiz indirimi daha yapabilir. Metinde yok ama psikolojik baskıya dayanabilecek mi, göreceğiz" dedi.
Kripto piyasasının zamanlamasının net olmadığını vurgulayan Memiş, "Bitcoin 88 bin doların üzerinde bile bana göre ucuz. 90–100 bin dolar altı fırsat" dedi.
Altcoin’lerin de Bitcoin öncülüğünde yükseleceğini belirten Memiş, asıl rallinin yılın ikinci ya da üçüncü çeyreğinde gelebileceğini söyledi.
Altın ve gümüşte sert yükselişler olduğunu ifade eden Memiş, "Gümüşün tavanı nedir sorusu çok geliyor. Altın, gümüş, platin, paladyum, bakır hepsi birlikte değerlendirilmelidir. Artık teknik olarak piyasayı takip etmenin bir manası yok. Dünya bir değişim sürecinde" dedi.
Dijital paralara geçişin altyapısı kurulduğunu söyleyen Memiş, "Son iki aydır değerli metaller yatırım aracı olmaktan çıkarılıp spekülasyon aracına çevrildi. Bir saatte 120 dolar yükseltiyorlar, sonra 100 dolar geri çekiyorlar. Bu piyasada en çok kazanan merkez bankaları ve sistem. O yüzden yatırımcılar mevcut konumunu koruyup kenarda beklemeli" diyerek yatırımcıları uyardı.
"Altın 6.000–7.000 dolar gibi söylemler magazin tarafı. Teknik yorum mümkün değil. 2030’daki büyük reset süreci öne çekildi. Kağıt para kalkacak. Amerika altınla, Çin gümüşle, Elon Musk bakırla bu savaşta. Çin, Rusya ve Amerika hem savaşta hem para savaşında anlaşmış durumda. En çok altın Amerika’da, en çok gümüş Çin’de. Onlar kazanıyor" diyen Memiş, piyasanın her daim kazandığını hatırlattı.
Piyasa İran’ı, Orta Doğu’yu, Fed’i, dolar endeksini, tahvil faizlerini satın almıyor. Bir haftada 1000 dolar yükselen bir altından bahsediyoruz. Teknik olarak konuşulamaz. Bu bir değişim süreci, piyasa süreci değil. Sert düzeltmeler olacak ama bunlar düşüş değil düzeltme. Şubat’ın ilk ya da ikinci haftası olabilir. Altın ve gümüş yatırım piyasası olmaktan çıkarıldı, kripto gibi al-sat piyasası yapıldı. Kısa vadeli işlem yapanlar kaybedecek.
Pozisyonu bozmamak gerekir. Nakde ihtiyacın yoksa malına sahip çık. Sert düşüşlerde nakdin varsa ilave yap. Ama mevcut pozisyonu bozmak akıl kârı değil. Ortada piyasa yok, oyun var.
Elinde nakit olanın beklemesi gerektiğini söyleyen Memiş, "Şubat ayındaki sert düşüşlerden sonra alım yapılabilir. TL ile işlem yapmayın, miktara odaklanın. Rasyo üzerinden takas yapın. Benim umurumda olan 88’den satıp 77’den yerine koyabildim mi, mesele bu"
Memiş’e göre mevcut pozisyonlar bozulmamalı:
"Nakde ihtiyacın yoksa malına sahip çık. Sert düşüşlerde nakdin varsa ekleme yap. Satmak akıl kârı değil"
Şubat ayında sert düzeltmeler olabileceğini belirten Memiş, TL bazlı kazançlara sevinmenin finansal okuryazarlık olmadığını vurguladı.
Bakırdaki yükselişin abartıldığını savunan Memiş, “Endüstriyel ihtiyaç var ama köpürtülüyor" dedi.
Platin ve paladyumun da artık yatırım piyasası olmaktan çıktığını ifade eden Memiş, Borsa İstanbul için temkinli olunması gerektiğini söyledi.
Piyasalarda her ay farklı bir enstrümanın öne çıkarılacağını savunan Memiş, “2026 manipülasyon yılı demiştim, daha ilk aydan gördük” dedi.