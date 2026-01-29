Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ Niğde kura çekimi hak sahipleri belirlendi! TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı?

TOKİ Niğde kura sonuçları için gözler talep.toki.gov.tr ekranına çevrildi. TOKİ 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında Niğde kura çekimi ilçelere göre tamamlandı. Hazım Tepeyran Kültür Merkezi’nde noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilen kura çekiminin ardından isim listeleri mercek altına alındı. TOKİ Niğde kura sonucu sorgulama ekranında adayların asil/yedek durumları, T.C. kimlik numaraları, başvuru türü ve çekiliş sıra numarası gibi bilgiler yer alacak. TOKİ kura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. TOKİ Niğde kura sonuçları basılı veya mail yoluyla adaylara bildirilmeyecek. TOKİ’nin resmi internet sitesinden ilan edilen sonuçlar tebliğ hükmünde olacak. Peki TOKİ Niğde kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İşte, Niğde TOKİ kura sonuçları görüntüleme ekranı…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ Niğde kura çekimi hak sahipleri belirlendi! TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 13:11

TOKİ Niğde kura sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Niğde ilinde Edikli, Aktaş, Hacıabdullah, Karaatlı, Yeşilgölcük, Altunhisar, Bor, Çamardı, Çiftlik gibi ilçelere konut yapılacak. Niğde ilinde en fazla konut başvurusu merkez bölgesine yapıldı. 1140 konut için başvuru yapan vatandaşlar sayısı 14 bini geçti. TOKİ Niğde kura sonuçlarında hak sahibi olan adaylar, belirlenen tarihlerde bankalarda konut sözleşmesi yapacak. Konut sözleşmesi yapılan konutlar devredilmeyecek. TOKİ Niğde kura çekiminde asıl veya yedek olarak isim listesinde yer almayan adaylar ise 5 (beş) iş günü içerisinde başvuru yaptıkları bankalar aracılığıyla başvuru bedellerini geri alabilecek. TOKİ Niğde kura çekimi canlı yayınının sona ermesiyle beraber gözler kura sonuçlarına çevrildi. TOKİ Niğde kura sonuçları alternatif olarak e-Devlet üzerinden de sorgulanabilecek. Peki TOKİ Niğde kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Niğde TOKİ kura sonuçlarında son durum…

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TOKİ 500 bin konut 2-8 Şubat kura takvimi yayımlandı mı? Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman?

TOKİ NİĞDE KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından TOKİ 500 bin konut kampanyasında kura çekimleri il il devam ediyor. 29 Ocak Perşembe günü Niğde ili için kura çekimi saat 11.00’da başladı ve tamamlandı. 2 bin 602 konutun hak sahipleri belirlendi. Niğde ili için kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri en geç 2 saat içerisinde asıl ve yedek aday olarak duyurulacak. Niğde kura sonuçları, SMS veya farklı bir yöntemle bildirilmeyecek.

TOKİ Niğde kura çekimi hak sahipleri belirlendi! TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı?

TOKİ NİĞDE KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI (TALEP.TOKİ)

TOKİ Niğde kura sonuçları sorgulama ekranı, talep.toki.gov.tr adresinden erişime açılacak. Kuraya katılan hak sahipleri karşılarına gelen ekranda Niğde ilini seçerek sorgulama ekranına gidebilecek. “Kura sonucu “bölümünden adaylar sıra numarası, banka numarası, başvuru türü, adı, soyadı, kimlik numarası ve durumlarını görüntüleyebilecek. Alternatif olarak hak sahibi belirleme kura sonuçları doğrudan T.C. kimlik numarasıyla e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilir.

TOKİ Niğde kura çekimi hak sahipleri belirlendi! TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı?

TOKİ NİĞDE KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN BİLGİSİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan kura çekimleri noter huzurunda canlı yayında gerçekleştiriliyor. Kura çekimlerini canlı takip etmek isteyenler TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından kura ekranına ulaşabilir. Kura çekimi canlı yayınları, başvuru yapan kişi sayısına göre uzayabiliyor. TOKİ’nin Youtube hesabı aracılığıyla kura çekimini tablet, telefon, bilgisayar veya internet bağlantısı olan cihazlar üzerinden takip edebilirsiniz.

TOKİ Niğde kura çekimi hak sahipleri belirlendi! TOKİ Niğde kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı?

TOKİ NİĞDE İLÇE İLÇE KONUT DAĞILIMI

NİĞDE MERKEZ 1.140 KONUT

AKTAŞ 73 KONUT

EDİKLİ 50 KONUT

HACIABDULLAH 79 KONUT

KARAATLI 60 KONUT

YEŞİLGÖLCÜK 60 KONUT

ALTUNHİSAR 200 KONUT

BOR 300 KONUT

BOR BAHÇELİ 94 KONUT

BOR ÇUKURKUYU 94 KONUT

BOR KEMERHİSAR 63 KONUT

ÇAMARDI 94 KONUT

ÇİFTLİK 108 KONUT

ÇİFTLİK DİVARLI 126 KONUT

TOKİ KURA ÇEKİMLERİ DEVAM EDİYOR

Niğde ilinin ardından TOKİ’de kura çekimi tüm hızıyla devam edecek. 30 Ocak cuma günü Aksaray, Ordu ve Karabük illerinde kura çekimi düzenlenecek. Cumartesi günü ise Samsun, Nevşehir, Bartın gibi illerin konut kurası hak sahipleri belirlenecek. Şubat ayının ilk haftasında Ankara’da Mart ayında ise İstanbul ilinde kura çekimlerinin yapılması planlanıyor.

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.