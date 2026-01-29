TOKİ 500 bin konut 2-8 Şubat kura takvimi yayımlandı mı? Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman?

TOKİ’de kuraya katılmaya hak kazananlar talep.toki.gov.tr adresi üzerinden isim isim ilan ediliyor. Başvuru şartlarını sağlamayan veya ücreti yatırmayan adaylar kura çekimlerine katılamıyor. TOKİ kura çekimi sonuçları ise e-Devlet üzerinden belirlenen takvimde erişime açılıyor. TOKİ kura çekimleri gerçekleştirildikten sonra hak sahipleri, gerekli belgelerle birlikte bankalara müracaat ederek konut sözleşmelerini yapıyor. Kura sonuçlarında her il için asıl ve yedek adaylar belirleniyor. Belirlenen tarihlerde belgelerini teslim etmeyen, eksik teslim eden, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılıyor. TOKİ’de en fazla konut yapılacak illerden olan Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş gibi illerin kura çekimi tarihleri ise yoğun ilgi görüyor. İl il devam eden kura çekimleri TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından yayınlanıyor. Peki TOKİ 2-8 Şubat 2026 kura takvimi yayımlandı mı? İşte, il il kura tarihleri..

TOKİ 2-8 ŞUBAT KURA TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura çekimi işlemleri 27 Aralık tarihinde Ardahan iliyle başladı. Ocak ayında da kura çekimi işlemleri devam ederken bu hafta 27-31 Ocak tarihlerinde Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da kura çekimleri tamamlandı. 2-8 Şubat tarihleri arasında ise kura çekimi takvimi ise henüz yayımlanmadı. Ankara ili kura çekiminin 5 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.

TOKİ DİYARBAKIR, GAZİANTEP, ELAZIĞ VE KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura takvimlerini il il yayınlanıyor. Ocak ayında 18 ilin kura çekimleri tamamlanacak. Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş gibi illerin kura çekimi işlemlerinin ise Şubat ayında olması öngörülüyor. Kura takvimine ilişkin resmi bir duyuru geldiğinde listeye eklenecektir.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van

KURA ÇEKİMİ HENÜZ YAPILMAYAN İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli,Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak