Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci

TOKİ 500 bin konut 2-8 Şubat kura takvimi yayımlandı mı? Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin konut kura takvimi il il belli olmaya devam ediyor. Ocak ayında olduğu gibi Şubat ve Mart ayında da konut belirleme hak sahipliği kura çekimleri gerçekleştirilecek. Özellikle deprem bölgesindeki Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Elazığ gibi illerde kura takvimi yakından takip ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen kura çekimleri, noter huzurunda ve canlı yayında yapılıyor. Diyarbakır’a 12 bin 165 konut inşaa edilirken Kahramanmaraş’ta ise 8 bin 195 konut yapılacak. Elazığ’da konut sayısı 3 bin 825 olurken Gaziantep’te ise 13 bin 890 konut inşaa edilecek. Yüzyılın konut projesine 8 milyonun üzerinde başvuru gelirken başvuru şartlarını sağlamayan yaklaşık 3 milyon vatandaş kura çekimine katılamayacak. Peki TOKİ Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Elazığ kura çekimi ne zaman? İşte, TOKİ 2-8 Şubat kura takvimine ilişkin bilgiler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TOKİ 500 bin konut 2-8 Şubat kura takvimi yayımlandı mı? Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.01.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
29.01.2026
saat ikonu 11:28

TOKİ’de kuraya katılmaya hak kazananlar talep.toki.gov.tr adresi üzerinden isim isim ilan ediliyor. Başvuru şartlarını sağlamayan veya ücreti yatırmayan adaylar kura çekimlerine katılamıyor. TOKİ kura çekimi sonuçları ise e-Devlet üzerinden belirlenen takvimde erişime açılıyor. TOKİ kura çekimleri gerçekleştirildikten sonra hak sahipleri, gerekli belgelerle birlikte bankalara müracaat ederek konut sözleşmelerini yapıyor. Kura sonuçlarında her il için asıl ve yedek adaylar belirleniyor. Belirlenen tarihlerde belgelerini teslim etmeyen, eksik teslim eden, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren adayların yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılıyor. TOKİ’de en fazla konut yapılacak illerden olan Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş gibi illerin kura çekimi tarihleri ise yoğun ilgi görüyor. İl il devam eden kura çekimleri TOKİ’nin kurumsal Youtube hesabından yayınlanıyor. Peki TOKİ 2-8 Şubat 2026 kura takvimi yayımlandı mı? İşte, il il kura tarihleri..

TOKİ 2-8 ŞUBAT KURA TAKVİMİ 2026 AÇIKLANDI MI?

TOKİ kura çekimi işlemleri 27 Aralık tarihinde Ardahan iliyle başladı. Ocak ayında da kura çekimi işlemleri devam ederken bu hafta 27-31 Ocak tarihlerinde Kilis, Sinop, Niğde, Aksaray, Ordu, Karabük, Samsun, Nevşehir ve Bartın’da kura çekimleri tamamlandı. 2-8 Şubat tarihleri arasında ise kura çekimi takvimi ise henüz yayımlanmadı. Ankara ili kura çekiminin 5 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor.

TOKİ 500 bin konut 2-8 Şubat kura takvimi yayımlandı mı? Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman?

TOKİ DİYARBAKIR, GAZİANTEP, ELAZIĞ VE KAHRAMANMARAŞ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kura takvimlerini il il yayınlanıyor. Ocak ayında 18 ilin kura çekimleri tamamlanacak. Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş gibi illerin kura çekimi işlemlerinin ise Şubat ayında olması öngörülüyor. Kura takvimine ilişkin resmi bir duyuru geldiğinde listeye eklenecektir.

TOKİ 500 bin konut 2-8 Şubat kura takvimi yayımlandı mı? Diyarbakır, Gaziantep, Elazığ, Kahramanmaraş kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ YAPILAN İLLER

Adıyaman, Ağrı, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kastamonu, Malatya, Mardin, Muş, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van

KURA ÇEKİMİ HENÜZ YAPILMAYAN İLLER

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli,Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Yozgat, Zonguldak

ETİKETLER
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.