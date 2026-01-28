Mazot ve gübre desteği yattı mı ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden ilgi odağı oldu.

Temel Destek kapsamında verilen mazot gübre desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere iletiliyor.

Bu nedenle mazot gübre desteği yattı mı sorusu, özellikle Ocak ayındaki tarımsal destek ödemelerinin ardından daha da ön plana çıktı.

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteği 2026 ödeme takvimine ilişkin şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ödeme tarihine dair açıklamanın ilerleyen haftalarda duyurulması bekleniyor.

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NEREDEN SORGULANIR?

Mazot gübre desteği sorgulama işlemleri dâhil olmak üzere tarımsal destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. ÇKS’ye kayıtlı üreticiler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak destek ödemesi sorgulamasını gerçekleştirebiliyor.

Bunun için e-Devlet’te Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayfasına girilmesi yeterli oluyor.