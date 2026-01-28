Menü Kapat
Mazot ve gübre desteği yattı mı ne zaman ödenecek?

Mazot ve gübre desteği (Temel Destek) ödemeleri 2026’da yeniden gündeme geldi. Ocak ayında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı 1 milyar 623 milyon TL’lik destek paketinin ardından çiftçiler şimdi mazot gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak sorusuna cevap arıyor. Resmi ödeme takvimi henüz netleşmezken, e-Devlet üzerinden destek sorgulama ekranı yoğun biçimde araştırılıyor.

Mazot ve gübre desteği yattı mı ne zaman ödenecek?
28.01.2026
28.01.2026
saat ikonu 22:50

Mazot ve gübre desteği ödeme tarihi 2026 yılına girilmesiyle birlikte yeniden ilgi odağı oldu.

Temel Destek kapsamında verilen mazot gübre desteği, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere iletiliyor.

Bu nedenle mazot gübre desteği yattı mı sorusu, özellikle Ocak ayındaki tarımsal destek ödemelerinin ardından daha da ön plana çıktı.

Mazot ve gübre desteği yattı mı ne zaman ödenecek?

MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Mazot gübre desteği 2026 ödeme takvimine ilişkin şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ödeme tarihine dair açıklamanın ilerleyen haftalarda duyurulması bekleniyor.

Mazot ve gübre desteği yattı mı ne zaman ödenecek?

ÇİFTÇİ DESTEK ÖDEMESİ NEREDEN SORGULANIR?

Mazot gübre desteği sorgulama işlemleri dâhil olmak üzere tarımsal destek ödemeleri, e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor. ÇKS’ye kayıtlı üreticiler, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaparak destek ödemesi sorgulamasını gerçekleştirebiliyor.

Bunun için e-Devlet’te Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sayfasına girilmesi yeterli oluyor.

