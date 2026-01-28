Zafer Ergezen'den altın için '2.500 TL' uyarısı! Hazır olun...

Kategoriler
Altınının ons fiyatı tarihinde ilk kez 5.200 doların üzerine çıktı. Ons altına ayak uyduran gram altın da '8.000 TL yürüyüşü'nü sürdürüyor.
Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen,TGRT Haber'de katıldığı canlı yayında altında yükselişin devam edip etmeyeceğiyle ilgili görüşlerini paylaştı.
Ergezen şu an 7.347 liradan alıcı bulan gram altın için 10.000 TL ihtimalini de dışarıda bırakmıyor. Ama önce bir şartı var!
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Zafer Ergezen'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:
‘ÇOK GÜÇLÜ BİR YÜKSELİŞ TRENDİ VAR’
“Yani aslında son dönemde çok ciddi bir yükseliş yaşanıyor.
Özellikle gümüş tarafında çok ciddi bir yükselişi görüyorduk.
Buna altın da eşlik etmeye başladı.
5000 dolar seviyesi kritik bir seviyeydi ONS altın tarafında.
Orada 5000 dolar seviyesinin geçecek çok güçlü bir momentum var.
Çok güçlü bir yükseliş trendi var.
ALTININ DÜŞMESİNE NEDEN OLACAK BİR GELİŞME YOK!
Normalde böyle bir yükseliş trendlerinin devam etmesi beklenebilir.
Şu anda olumsuz bir haber de gözükmüyor.
Yani altının düşmesine neden olacak bir haber görünmüyor.
Böyle bir haber gelinceye kadar da sanki yükseliş devam edecek gibi gözüküyor.
‘BAZI GERİ ÇEKİLMELER TABİİ Kİ OLACAK’
Çok güçlü bir momentum oluşmuş durumda ve yukarı yönlü bir trend var.
Şu anda baktığımız zaman sadece altın üzerinde değil kıymetli metaller üzerinde yukarıya yönlü bir trend var.
Bu da kalıcı bir yükseliş olduğunu gösteriyor bize.
Geri çekimler tabii ki olacaktır. Çünkü çok hızlı bir yükseliş var. Çok güçlü bir trend var.
Bu trendin de tabii ki bir anda geri gelmesi şimdilik beklenmiyor.
‘YATIRIMCILARIN HAZIRLIKLI OLMASI LAZIM’
Ama çok kısa bir sürede bu kadar hızlı bir yükseliş olduktan sonra yatırımcılar böyle durumda hazırlıklı olmaları lazım. Sert satışlara.
Böyle bir durumda yapılacak en güzel veya en doğru davranış yatırımcı açısından mümkün olduğunca sakin kalıp trendi izlemek yani yükseliş trendi devam ettiği sürece pozisyonları korumak en sağlıklı kararı olacaktır.
Satışlar başlar, destekler kırılır. O zaman belki kar satışlarına yönelmek veya yeni kararlar almak düşünülebilir.
BEKLENTİLER YUKARI YÖNLÜ REVİZE EDİLİYOR
Ama dediğim gibi şu anda güçlü bir trend var.
Hatta beklentiler de yukarı yönlü revize ediliyor.
Bu da bize evet çok hızlı bir yükseliş oldu ama kısa vadede çok sert bir satış gelme ihtimalinde şimdilik uzak olduğunu gösteriyor.
En azından bir haber gelmeden veya bir gelişme olmadan sert bir satış ihtimali bir miktar zayıf gözükmekte şu anda.”
GRAM ALTINDA 10 BİN SEVİYESİNİ GÖRÜR MÜYÜZ?
“Yani şu anki trende bakıldığı zaman görünmez denmesi çok kolay değil. Yani görülme ihtimali var, bunu söyleyebiliriz.
Ama kısa vadede dediğim gibi öncelikle beklenti 8.000 seviyesi.
BU SEVİYEDEN ALTIN ALINIR MI?
“Böyle dönemlerde ne olacağını kestirebilmek çok kolay değil.
Çünkü özellikle küresel piyasalarda birçok riski beraber yaşıyoruz şu anda.
Hem jeopolitik riskler var, özellikle ABD tarafından beklenmedik her an değişebilen kararlar gelebiliyor.
Ve bunlar da altın fiyatları üzerinde dalgalanmaya sebep olabiliyor.
Yani sert satışlarının görünmesine veya yükselişlerin görülmesine yol açabiliyor.
YATIRIMCILAR ALIM İÇİN GERİ ÇEKİLMELELERİ VE DESTEK SEVİYELERİNİ TAKİP ETMELİ
Böyle dönemlerde yatırımcı için tekrar altını çiziyorum.
Yapılacak en güzel şey mümkün olduğunca eğer elinizde altın varsa mümkün olduğunca sakin kalıp trendi izlemek destek seviyeleri kırılmadığı sürece ki bugün itibariyle örneğin altındaki gram altındaki destek seviyesi 7080-7090 seviyesine doğru gelmiş durumda.
Bu seviyeler kırılmadığı sürece pozisyonları korumaya çalışmak sağlıklı olacaktır.
ÇOK HAREKETLİ BİR PİYASA VAR
Yeni alım düşünen yatırımcılar için ise bu destek seviyelerinin çekilmesi yeni yaratım için daha sağlıklı olacaktır.
Çünkü çok hareketli bir piyasa var.
Marjlar çok açılmış durumda.
Sizin de söylediğiniz gibi yayının başında bir gecede %3'e varan hatta gümüş tarafında %10'ları aşan yükselişler veya düşüşler görülebiliyor.
O yüzden mümkün olduğunca destek seviyelerinin çekildiği zaman alım yapmak sağlıklı olabilir.
Bugünkü destek seviyemiz de 7090 seviyesi.”