Lüks aracın patlayan airbagi sürücünün elini yaktı

Hatay'da kavşakta dönüş yapmak isteyen M.T. idaresindeki minibüs, Hüseyin Doğan idaresindeki lüks otomobille çarpıştı. Kaza anı araç içi kamerasına saniye saniye yansırken çarpışmanın etkisiyle otomobilin patlayan airbagi sürücü Doğan’ın elini yaktı. Kaza esnasında patlayan airbagın koluna ve elbiselerine zarar verdiğini söyleyen Doğan, "Çarpışmanın ardından airbag patladı ve arından kolumda yanma hissettim. Sadece kolum değil, üstümdeki elbiselerimde yandı. Yanan elime ambulanstan müdahale ettiler, hastaneye gitmek istemedim. Direksiyonu tuttuğum esnada çarpışmayla airbag koluma doğru patladı" dedi.